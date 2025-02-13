Niğde'de bir süredir mevsim normallerinde seyreden soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının ardından belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlattı. olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçelerde bugün eğitime ara verildi. Kar tatili yapan öğrenciler, 14 Şubat 2025 Cuma Niğde’de okullar tatil mi, kar tatili açıklaması geldi mi? sorusuna yanıt arıyor. İşte Niğde’de kar tatili olup olmadığına ilişkin son dakika yapılan açıklamalar...
Niğde’de etkisini sürdüren kar yağışı sonrası öğrenci ve velilerin gözünü Valilik'ten gelecek açıklamalara çevirdi. Meteoroloji’nin 13 Şubat Perşembe günü için beklenen kar tatili açıklaması sonrası 13 Şubat'ta okullar tatil mi? Yarın okullar açık mı kapalı mı? sorularına yanıt aranmaya başlandı.
NİĞDE’DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
14 Şubat Cuma günü Niğde'de kar tatiline ilişkin Valilikten henüz bir açıklama gelmedi.
Niğde'de yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 13 Şubat Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Niğde'de etkili olan kar yağışının yarın da etkisini sürdüreceğini açıklarken, Niğde Valiliği de bunun üzerine il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 13 Şubat Perşembe günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı duyuruldu.
NİĞDE’DE YARIN KAR YAĞIŞI VAR MI?
Meteoroloji kar yağışı olan illeri açıkladı.
Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tunceli, Yozgat, Aksaray ve Batman illerinde kar yağışının etkili olması beklenirken, vatandaşların buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiği bildirildi.
NİĞDE HAKKINDA KISA BİLGİ
Niğde, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan Niğde ilinin şehir merkezidir. Aladağlar ile Melendiz dağları arasında, Kayseri iliyle Akdeniz Bölgesini bağlayan ortalama 1.250 m yükseklikteki platoda bulunur.
Ecemiş Suyu, Ulu Irmak önemli akarsulardır. Niğde ilinin Merkez ilçe, Altunhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik ve Ulukışla olmak üzere 6 ilçesi mevcuttur.