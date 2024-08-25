Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son araştırmalarına göre, önümüzdeki yıllarda ülkemizin nüfus dağılımında önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor. 2023-2030 yılları arasında toplam nüfusun 2,8 milyon artması öngörülürken, bu artışın tüm illerde eşit şekilde gerçekleşmeyeceği görülüyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de bazı iller hızla büyürken bazıları nüfus kaybediyor. Bu haberde, nüfusun artması ve azalması beklenen illeri ve nedenlerini detaylı bir şekilde ele alıyoruz. TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin nüfusunun 2023-2030 yılları arasında 2,8 milyon kişi artması bekleniyor. Bu artışa paralel olarak, 59 ilde nüfusun artacağı, 5 ilde ise nüfusun azalacağı öngörülüyor. Bu öngörüler, illerin demografik yapıları, ekonomik dinamikleri ve göç hareketleri gibi çeşitli faktörlere dayanarak yapılmıştır. İşte nüfusu artması ve düşmesi beklenen o iller.
Nüfusu Artması Beklenen İller
Bu iller, genellikle büyükşehirler, sanayi ve turizm merkezleri, üniversite şehirleri gibi ekonomik ve sosyal açıdan cazip olan bölgeler olarak öne çıkıyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya gibi büyük şehirlerde nüfusun artacağı tahmin ediliyor.
Nüfusu Düşmesi Beklenen İller
Nüfusu düşmesi beklenen iller ise genellikle kırsal kesimlerde yer alan, ekonomik olanakların daha sınırlı olduğu, göç veren bölgeler olarak öne çıkıyor.
Bu illerde, iş imkanlarının azlığı, genç nüfusun büyük şehirlere veya yurtdışına göç etmesi gibi faktörler nüfusun azalmasına neden olabiliyor. İşte nüfusu artması beklenen o iller:
İSTANBUL (+473 BİN 533)
ANTALYA (+269 BİN 804)
ANKARA (+258 BİN 523)
BURSA (+214 bin 887)
KOCAELİ (+214 bin 364)
NÜFUSU EN ÇOK AZALMASI BEKLENEN İLLER
Nüfusu en çok azalacak ilin ise Ağrı olması bekleniyor. Bu ilde nüfusun gerileyeceği tahmin ediliyor.
Ağrı'yı sırasıyla nüfus düşüş hızında takip edecek olan illerin ise, Erzurum, Gümüşhane, Muş olması bekleniyor. İşte illerin düşmesi beklenen nüfus sayıları;
AĞRI (-62 BİN 782)
ERZURUM (-36 BİN 981)
ÇORUM (-34 BİN 146)
GÜMÜŞHANE (-32 BİN 515)
MUŞ (-28 BİN 967)