NÜFUSU EN ÇOK AZALMASI BEKLENEN İLLER

Nüfusu en çok azalacak ilin ise Ağrı olması bekleniyor. Bu ilde nüfusun gerileyeceği tahmin ediliyor.

Ağrı'yı sırasıyla nüfus düşüş hızında takip edecek olan illerin ise, Erzurum, Gümüşhane, Muş olması bekleniyor. İşte illerin düşmesi beklenen nüfus sayıları;