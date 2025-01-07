



NVIDIA GEFORCE RTX 5070 SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE FİYATI









NVIDIA GeForce RTX 5070, Türkiye'de en çok tercih edilen model olarak karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Zira bu ekran kartının başlangıç fiyatı 25.649 TL olarak belirlendi. NVIDIA GeForce RTX 5070Ti satın almak isteyen tüketicilerin ise 34.959 TL'den başlayan fiyatları gözden çıkarmaları gerekecek. NVIDIA Türkiye'nin açıklamasına göre bu modeller şubat ayı itibarıyla ülkemize giriş yapacak.









NVIDIA'nın yeni nesil ekran kartlarının en uygun fiyatlı modeli NVIDIA GeForce RTX 5070. Ayrıca bir üst segmenti NVIDIA GeForce RTX 5070Ti bulunuyor. GeForce RTX 5070Ti modelinde 16 GB GDDR7 bellek, 896 GB/sn bellek bant genişliği ve 8.960 CUDA çekirdeği bulunuyor. RTX 5070 ise 12 GB GDDR7, 672 GB/sn bellek bant genişliği ve 6.144 CUDA çekirdeği içeriyor. Bu ekran kartları da önceki nesillerine kıyasla 2 kat hızlı olacak şekilde tasarlandılar. GeForce RTX 5070Ti modelinde 1406 TOPS Tensor çekirdeği, RTX 5070 modelinde ise 988 TOPS Tensor çekirdeği bulunacak.