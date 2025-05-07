Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Yurt genelinde bir süredir etkili olan sıcak havaların ardından hafta sonunda birçok bölge yağışlı havanın etkisi altına girecek. İşte Meteoroloji tarafından kuvvetli yağış uyarısı yapılan iller.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
ÇORUM HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK TAHMİNLER
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan 5 günlük Çorum hava durumu tahminleri şu şekilde;
Perşembe 15° Güneşli
Cuma 15° Güneşli
Cumartesi 16° Bulutlu
Pazar 11° Yağmurlu
Pazartesi 7° Bulutlu
AMASYA HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK TAHMİNLER
MGM'nin resmi internet sitesinden edinilen bilgilere göre, Amsya'da 5 günlük hava durumu tahminleri şu şekildedir;
Perşembe 10° Güneşli
Cuma 10° Güneşli
Cumartesi 15° Yağmurlu
Pazar 13° Yağmurlu
Pazartesi 6° Yağmurlu
SAMSUN HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK TAHMİNLER
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen 5 günlük Samsun hava durumu tahminleri şu şekildedir;
Perşembe 13° Bulutlu
Cuma 13° Güneşli
Cumartesi 13° Sisli
Pazar 10° Çisenti
Pazartesi 10° Bulutlu
TOKAT HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK TAHMİNLER
Meteoroloji'den alınan verilere göre, Tokat'ta 5 günlük hava durumu tahminleri şu şekilde;
Perşembe 11° Bulutlu
Cuma 13° Güneşli
Cumartesi 17° Yağmurlu
Pazar 11° Yağmurlu
Pazartesi 7° Sisli
ORDU HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 5 GÜNLÜK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan Ordu hava durumu 5 günlük tahminleri şu şekilde;
Perşembe 13° Güneşli
Cuma 14° Güneşli
Cumartesi 12° Yağmurlu
Pazar 12° Yağmurlu
Pazartesi 9° Sisli
YURT GENELİNDE HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu (Konya ve Karaman harici), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Ordu haric), Doğu Anadolu'nun batısı ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Bolu'nun doğusu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneyi ile Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Orta Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi'nde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Ege'de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27
İzmir: Az bulutlu 31
Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 28
Antalya: Az bulutlu 23
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30