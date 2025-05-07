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O illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji'den 5 il için çok kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

O illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji'den 5 il için çok kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

23:257/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Yurt genelinde bir süredir etkili olan sıcak havaların ardından hafta sonunda birçok bölge yağışlı havanın etkisi altına girecek. İşte Meteoroloji tarafından kuvvetli yağış uyarısı yapılan iller.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ÇORUM HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK TAHMİNLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan 5 günlük Çorum hava durumu tahminleri şu şekilde;


Perşembe 15° Güneşli

Cuma 15° Güneşli

Cumartesi 16° Bulutlu

Pazar 11° Yağmurlu

Pazartesi 7° Bulutlu

ÇORUM HAVA DURUMU


AMASYA HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK TAHMİNLER


MGM'nin resmi internet sitesinden edinilen bilgilere göre, Amsya'da 5 günlük hava durumu tahminleri şu şekildedir;


Perşembe 10° Güneşli

Cuma 10° Güneşli

Cumartesi 15° Yağmurlu

Pazar 13° Yağmurlu

Pazartesi 6° Yağmurlu

AMASYA HAVA DURUMU

SAMSUN HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK TAHMİNLER


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen 5 günlük Samsun hava durumu tahminleri şu şekildedir;


Perşembe 13° Bulutlu

Cuma 13° Güneşli

Cumartesi 13° Sisli

Pazar 10° Çisenti

Pazartesi 10° Bulutlu

SAMSUN HAVA DURUMU

TOKAT HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK TAHMİNLER


Meteoroloji'den alınan verilere göre, Tokat'ta 5 günlük hava durumu tahminleri şu şekilde;


Perşembe 11° Bulutlu

Cuma 13° Güneşli

Cumartesi 17° Yağmurlu

Pazar 11° Yağmurlu

Pazartesi 7° Sisli

TOKAT HAVA DURUMU

ORDU HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 5 GÜNLÜK


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan Ordu hava durumu 5 günlük tahminleri şu şekilde;


Perşembe 13° Güneşli

Cuma 14° Güneşli

Cumartesi 12° Yağmurlu

Pazar 12° Yağmurlu

Pazartesi 9° Sisli

ORDU HAVA DURUMU

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu (Konya ve Karaman harici), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Ordu haric), Doğu Anadolu'nun batısı ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Yağışların; Bolu'nun doğusu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneyi ile Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Orta Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi'nde pus ve yer yer sis bekleniyor.


Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Ege'de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27

İzmir: Az bulutlu 31

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 28

Antalya: Az bulutlu 23

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30

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