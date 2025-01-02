Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından ocak ayı kira artış oranı da belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklama tarihini duyurdu. Ocak 2025 kira artış oranı belli oldu mu? TEFE- TÜFE 2025 Ocak ayında geçerli olacak ev ve iş yeri kira zammı yüzde kaç olacak? İşte ayrıntılar...

1 /6 Yeni yılın başlamasıyla birlikte kira artış oranları merak konusu oldu. Ev sahipleri ve kiracılar, 2025 yılı Ocak ayında kira zamlarının ne kadar olacağını öğrenmek için gözlerini Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verilerine çevirdi.

2 /6 OCAK AYI KİRA ARTŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklama tarihini duyurdu. Buna göre, Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak. Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte Ocak ayı kira artış oranı da belirlenebilecek.



3 /6 KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Geçtiğimiz aylarda kira zamlarında uygulanan %25'lik sınır kaldırılmış ve yeniden enflasyon oranlarına dayalı sisteme geçilmişti. Kira artışları, TÜFE oranları temel alınarak hesaplanıyor.

4 /6 ÖRNEK KİRA ZAMMI HESAPLAMASI

Zamsız kira bedeli: 10.000 TL Kira zam oranı: yüzde 60.45 Kira zam bedeli: 6.045 TL Zamlı kira bedeli: 16.045 TL







5 /6 ZAM HANGİ VERİYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. İşyerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor.