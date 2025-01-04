Ocak ayı kira artış oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından ocak ayı kira artış oranı da belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklama tarihini duyurdu. Belirlenen orana göre işyeri ve ev sahipleri zamlı olarak kiralarını alacak. Peki, Ocak 2025 kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE- TÜFE 2025 Ocak ayında geçerli olacak ev ve iş yeri kira zammı yüzde kaç olacak? İşte ayrıntılar...
Yeni yılın başlamasıyla birlikte kira artış oranları merak konusu oldu. Ev sahipleri ve kiracılar, 2025 yılı Ocak ayında kira zamlarının ne kadar olacağını öğrenmek için gözlerini Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine çevirdi.
OCAK AYI KİRA ARTŞ ORANI BELLİ OLDU
TÜFE rakamlarına göre belirlenen kira artış oranları yaklaşık iki yıl boyunca fahiş kira artışları ile mücadele etme amacıyla yüzde 25'le sınırlandırıldı. Temmuz 2024 tarihinden itibaren bu sınır kaldırıldı. Aralık ayında kira zam oranı yüzde 60,45 olarak hesaplandı. Ocak ayında kira sözleşmelerini yenileyecek olan kiracılar, TÜFE üzerinden hesaplanan rakamlar üzerinden kira zammı verecek. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre on iki aylık ortalamalara göre kira zammı oranı yüzde 58,51 olarak gerçekleşti.
KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?
Geçtiğimiz aylarda kira zamlarında uygulanan %25'lik sınır kaldırılmış ve yeniden enflasyon oranlarına dayalı sisteme geçilmişti. Kira artışları, TÜFE oranları temel alınarak hesaplanıyor.
OCAK 2025 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
Örnek Konut Kirası: 20.000 TL
Kira Artış Oranı: 58,51
Ocak 2025 Kira Artış Tutarı: 11.702
Ocak 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 31,702
Açıklanan rakamlara göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 58,51 oldu. Bu oran baz alınarak kira artış oranları belirlenecek.
DÜKKAN KİRASI NASIL HESAPLANIR?
Örnek Dükkan Kirası: 50.000 TL
Kira Artış Oranı: 58,51
Ocak 2025 Kira Artış Tutarı: 29.255,00 TL
Ocak 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 79.255,00 TL
ZAM HANGİ VERİYE GÖRE BELİRLENİYOR?
Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. İşyerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor.
ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %44,38, bir önceki yılın aynı ayına göre %44,38 ve on iki aylık ortalamalara göre %58,51 olarak gerçekleşti.