Fed faiz kararı için geri sayım başladı. ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılının ilk faiz kararını 29 Ocak 2025 tarihinde açıklayacak. Toplantı 28-29 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek olup, faiz kararı 29 Ocak'ta Türkiye saatiyle 22:00'de duyurulacak. Peki Fed faiz kararı ne olacak, beklenti ne yönde? İşte Fed 2025 yılı faiz toplantı tarihleri.
2025 yılının ilk Fed toplantısı, hem ABD’de hem de küresel piyasalarda büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2025 ocak ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı. ABD Merkez bankası (FED)'nın 2025 ocak ayı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu. Peki Fed ocak ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faizi indirecek mi?
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ABD Merkez bankası (FED)'nın 2025 ocak ayı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; Yılın ilk FED faiz kararı toplantısı 29 Ocak 2025 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 22.00'da ocak ayı faiz kararı açıklanacak.
FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, önemli ekonomik belirsizlikler ve potansiyel enflasyonist baskılara işaret ederek, para politikası kararlarını alırken temkinli olunması gerektiğini belirtti.
Fed yetkilileri, ülkenin para politikası ve ekonomik performansını değerlendirdikleri çeşitli etkinliklerde sözle yönlendirmelerine devam etti.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, ABD ekonomisinin faaliyetlerdeki güçlü büyüme ve tam istihdama yakın iş gücü piyasası ile geçen yılın sonuna kadar güçlü kalmaya devam ettiğine dikkati çekerek, "Bununla birlikte, çekirdek enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor ve enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler görmeye devam ediyorum." ifadesini kullandı.
Bowman, enflasyonda 2023 yılında kaydedilen önemli ilerlemenin geçen yıl durmuş gibi göründüğüne işaret etti.
Geçen ayki faiz indiriminin Fed'in para politikasının yeniden ayarlanmasında "son adım" olduğunu dile getiren Bowman, artan enflasyon risklerinin ileriye dönük temkinli bir yaklaşım gerektirdiğini vurguladı.
FED 2025 TOPLANTI TARİHLERİ
ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin toplantı takvimini duyurdu. Fed'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yıllarda düzenlenecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarının planlanan tarihlerine yer verildi.
FOMC, her yıl olduğu gibi 2025 ve 2026'da da 8 kez toplanacak. Buna göre, FOMC toplantıları 2025 yılında 28-29 Ocak, 18-19 Mart, 6-7 Mayıs, 17-18 Haziran, 29-30 Temmuz, 16-17 Eylül, 28-29 Ekim ve 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilecek.