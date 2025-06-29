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ÖGG uygulamalı atış sınavı ne zaman? EGM takvimi açıkladı

ÖGG uygulamalı atış sınavı ne zaman? EGM takvimi açıkladı

13:5529/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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<p>ÖGG atış sınavı tarihleri</p>
ÖGG atış sınavı tarihleri

115. Dönem ÖGG Temel Eğitim ve 91. Dönem Yenileme Eğitimi sınavı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bugün yapıldı. ÖGG sonuçları 18 Temmuz 2025 Cuma günü açıklanacağını bildirildi. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte gözler uygulamlı atış sınav tarihine çevrildi. Peki ÖGG atış sınavı ne zaman? atış puanları nereden nasıl öğrenilecek?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 115. Dönem ÖGG Temel Eğitim ve 91. Dönem Yenileme Eğitimi sınavı bugün tamamlandı. Adaylar şimdi merakla sınav sonuçlarını beklerken, bir yandan da uygulamalı atış sınavı tarihine odaklandı. Yapılan duyuruya göre, ÖGG sınav sonuçları 18 Temmuz 2025 Cuma günü açıklanacak. Silahlı sınava giren adaylar için uygulamalı atış sınavları açıklanan tarihler arasında gerçekleştirilecek ve atış puanları ÖGNET sistemine işlenecek.

ÖGG atış sınavı ne zaman?

ÖGG uygulamalı atış sınavı 30 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenerek atış puanları ÖGNET sistemine işlenecek.

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik Görevlisi sınavının sonuçları 18 Temmuz tarihinde ÖGNET üzerinden duyurulacak.

ÖGG sonuçlara itirazlar 21-23 Temmuz tarihinde alınacak. İtiraz işlemlerinde adaylar Halk Bank şubelerine 350 TL itiraz ücreti yatırmalılar.

116. dönem ÖGG sınavı ne zaman?

Bir sonraki yani 116. dönem ÖGG sınavı da 24 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek.

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