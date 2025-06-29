Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 115. Dönem ÖGG Temel Eğitim ve 91. Dönem Yenileme Eğitimi sınavı bugün tamamlandı. Adaylar şimdi merakla sınav sonuçlarını beklerken, bir yandan da uygulamalı atış sınavı tarihine odaklandı. Yapılan duyuruya göre, ÖGG sınav sonuçları 18 Temmuz 2025 Cuma günü açıklanacak. Silahlı sınava giren adaylar için uygulamalı atış sınavları açıklanan tarihler arasında gerçekleştirilecek ve atış puanları ÖGNET sistemine işlenecek.