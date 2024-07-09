ÖGG sınavı iki aşalı bir sınavdır. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı, ilk defa özel güvenlik görevlisi olmak isteyen tüm adaylar için zorunludur. Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınavı da, daha önce özel güvenlik görevlisi olarak görev yapmış ve görev süreleri biten kişilerin görevlerine devam edebilmeleri için zorunludur. ÖGG 29 Haziran Cumartesi günü gerçekleşmişti. ÖGG sınav sonuçları, EGM tarafından açıklanacak. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?