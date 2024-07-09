Özel Güvenlik Sınavı, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların bilgi ve becerilerini değerlendirmek için yapılan bir sınavdır. Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. yenileme Eğitimi Sınavı 29 Haziran 2024 Cumartesi yapıldı. Şimdi gözler 109.Dönem ÖGG sonuç ekranında. ÖGG sınav sonuçları bu hafta içerisinde ilan edilecek. Peki, 109. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖGG sınavı iki aşalı bir sınavdır. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı, ilk defa özel güvenlik görevlisi olmak isteyen tüm adaylar için zorunludur. Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınavı da, daha önce özel güvenlik görevlisi olarak görev yapmış ve görev süreleri biten kişilerin görevlerine devam edebilmeleri için zorunludur. ÖGG 29 Haziran Cumartesi günü gerçekleşmişti. ÖGG sınav sonuçları, EGM tarafından açıklanacak. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖGG SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
29 Haziran Cumartesi günü düzenlenen 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavına katılım sağlayan adaylar sonuç duyurusuna kilitlendi. Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı talimatına göre, ÖGG 109. dönem sınav sonuçları EGM tarafından erişime açılacak.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı talimatına göre, ÖGG 109. dönem sınav sonuçları, 12 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.
ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Adaylar T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu bölümlerini doldurarak katıladıkları sınavın sonuçlarını öğrenebilirler.
Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecek.
ÖGG SINAV SÜRESİ NE KADAR, KAÇ SORU SORULACAK?
Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır. Herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edememekte.
ÖGG SINAVI KAÇ SORU KAÇ PUAN?
Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulmakta. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır.
SİLAH FARKI SINAVINDA KAÇ SORU SORULUYOR?
Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır.
ÖZEL GÜVENLİK SINAVINDA HANGİ KONULARDA SORULAR SORULMAKTA?
Her iki sınavda da genel olarak aşağıdaki konulardan sorular sorulmaktadır:
Özel Güvenlik Görevlilerinin Temel Bilgileri
Güvenlik Hukuku ve Mevzuatı
Güvenlik Teşkilatı ve Görevleri
İlk Yardım ve Acil Durum Yönetimi
Yangınla Mücadele ve Tahliye İşlemleri
Kargaşa ve Huzursuzluk Durumlarında Görev Yürütme
Güvenlik Sistemleri ve Teknolojisi
Silahlı Güvenlik Görevlileri için Ek Bilgiler (Sadece Yenileme Eğitimi Sınavı için)