Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 29 Haziran Pazar günü başarıyla tamamlandı. Sınava katılan binlerce adayın heyecanlı bekleyişi, sınavın sona ermesiyle birlikte farklı bir boyuta taşındı. Şimdi tüm gözler, sınavda çıkan soruları ve doğru yanıtları içeren ÖGG soru ve cevap anahtarının yayımlanmasına çevrildi. Adaylar, sınav performanslarını değerlendirmek ve sonuçlar hakkında ilk tahminlerini yürütmek için sabırsızlıkla bu duyuruyu bekliyor. Peki, 115. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, 2025 ÖGG soruları ve cevapları A ve B kitapçığı PDF görüntüleme ekranı.

1 /4 Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), geçtiğimiz gün, yani 29 Haziran Pazar günü yurt genelinde sorunsuz bir şekilde uygulandı. Binlerce adayın özel güvenlik görevlisi olabilmek ya da mevcut bilgilerini yenileyebilmek için ter döktüğü bu önemli sınavın tamamlanmasıyla birlikte, şimdi gözler sınav sonuçları ve adayların performanslarını değerlendirebilmeleri için yayımlanacak olan soru ve cevap anahtarlarına çevrildi.

2 /4 115. DÖNEM ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK? Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) bağlu Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 29 Haziran 2025 Pazar günü düzenlendi.

3 /4 Belirlenen takvim doğrultusunda ÖGG soruları ve cevap anahları, 1 Temmuz 2025 tarihinde erişime açılacak. Adaylar, yazılı sınav sorularına 2-4 Temmuz 2025 tarihleri arasında itiraz edebilecek. Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçları ise 11 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

ÖZEL GÜVENLİK 115. TEMEL EĞİTİM A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ ÖZEL GÜVENLİK 115. TEMEL EĞİTİM B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ ÖZEL GÜVENLİK 91. YENİLEME EĞİTİMİ A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ ÖZEL GÜVENLİK 91. YENİLEME EĞİTİMİ B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ