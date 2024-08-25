Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) 25 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 100 soru yöneltilecek. Peki 2024 ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaç soru, kaç dakika?
EGM 110. Dönem Özel Güvenlik Sınavı süresi, başlangıç ve bitiş saati araştırılıyor. Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi sınavı 25 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Peki ÖGG sınavı saat kaçta başlayacak kaçta bitecek, sınav süresi kaç dakika?
ÖGG SINAVI NE ZAMAN 2024, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan kılavuza göre, Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim Ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) tarihi belli oldu.
Buna göre tek oturum şeklinde düzenlenecek Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG), 25 Ağustos 2024 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak.
ÖZEL GÜVENLİK SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır.
Herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyeceklerdir.
ÖGG SINAV SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
110. dönem ÖGG sınavı soruları ve cevapları, 27 Ağustos 2024 tarihinde adayların erişimine sunulacak.
Sorulara itirazlar 27-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.
EGM kılavuzuna göre ÖGG sonuçları, 13 Eylül 2024 tarihinde ÖGNET üzerinden ilan edilecek.