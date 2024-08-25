Özgün

EGM Özel Güvenlik Sınavı süresi, başlangıç ve bitiş saati!

10:03 - 25/08/2024 Pazar
Yeni Şafak
<p>ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor? 2024 110. dönem Özel Güvenlik Sınavı kaç soru, kaç dakika?</p>
ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor? 2024 110. dönem Özel Güvenlik Sınavı kaç soru, kaç dakika?

Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) 25 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 100 soru yöneltilecek. Peki 2024 ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaç soru, kaç dakika?

1/ 6

EGM 110. Dönem Özel Güvenlik Sınavı süresi, başlangıç ve bitiş saati araştırılıyor. Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi sınavı 25 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Peki ÖGG sınavı saat kaçta başlayacak kaçta bitecek, sınav süresi kaç dakika?

2/ 6

ÖGG SINAVI NE ZAMAN 2024, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan kılavuza göre, Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim Ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) tarihi belli oldu.

Buna göre tek oturum şeklinde düzenlenecek Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG), 25 Ağustos 2024 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak.

3/ 6

ÖZEL GÜVENLİK SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır.

4/ 6

Herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyeceklerdir.

5/ 6

ÖGG SINAV SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

110. dönem ÖGG sınavı soruları ve cevapları, 27 Ağustos 2024 tarihinde adayların erişimine sunulacak.

Sorulara itirazlar 27-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.

6/ 6

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.

EGM kılavuzuna göre ÖGG sonuçları, 13 Eylül 2024 tarihinde ÖGNET üzerinden ilan edilecek.

#ÖGG
#ÖGG sınavı
#Özel Güvenlik Sınav Süresi
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Deprem mi oldu? Az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 25 Ağustos 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi