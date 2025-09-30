Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 262 daimi işçi istihdam edecek. Bu kapsamda 162 kişi engelli statüsünde, 100 kişi ise eski hükümlü/TMY statüsünde istihdam edilecek. Peki Orman Genel Müdürlüğü İŞKUR 262 sürekli işçi alımı başvuru alımı ne zaman, şartları neler? İşte İŞKUR OGM başvuru ekranı!
OGM İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?
Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı 162 adet engelli ve 100 adet eski hükümlü/TMY statüsünde toplam 262 adet daimi işçi alımı yapacak. Açık iş ilanları 29.09.2025 – 03.10.2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacak ve başvurular alınacak.
OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
ENGELLİ DAİMİ İŞÇİ ALIMI GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR GENEL ŞARTLAR
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4. Başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
5. Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,
6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
7. İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen İl'de ikamet ediyor olmak,
8. İlgili mevzuata göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuna sahip olmak,
9. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde yer alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
ÖZEL ŞARTLAR
1. Aşağıdaki belgelerin en az bir tanesine sahip olmak. MEB onaylı; *Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası, *Bilgisayar Operatörlüğü Sertifikası, *Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası, *İnsan Kaynakları Sertifikası, *Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifikası, *Halkla İlişkiler Sertifikası, *Personel Bordro ve Özlük İşleri Sertifikası, *Genel Muhasebe Sertifikası, *Çağrı Merkezi Sertifikası Ortaöğretim/Ön lisans/Lisans düzeylerinde yukarıda yer alan sertifikaların konusu olan dersleri almış olmak ve bunun transkript ile ispatlanması halinde yeterli kabul edilecektir.
2. En az Ortaöğretim mezunu olmak.
3. Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY DAİMİ İŞÇİ ALIMI GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR GENEL ŞARTLAR
1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak,
4. Eski hükümlü veya Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan (TMY) olduklarına dair belgeye sahip olmak,
5. Başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
6. Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,
7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
8. İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen İl'de ikamet ediyor olmak,
9. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde yer alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
ÖZEL ŞARTLAR
1. En az Ortaöğretim mezunu olmak,
2. "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından "sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3. Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
DAİMİ İŞÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?