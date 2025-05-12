Orman Genel Müdürlüğü’nün 3 bin 477 sözleşmeli destek personeli alımı için başvuru süreci sona erdi, gözler şimdi sonuç açıklamasında. Temizlikten arşive, şoförlükten bakım hizmetlerine kadar pek çok kadro için yapılan alımlarda, başvurular 28 Mart’ta tamamlanmıştı. Binlerce aday, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ederken, süreçle ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde paylaşılması bekleniyor.
Orman Genel Müdürlüğü’nün temizlik, şoförlük, bakım ve arşiv gibi çeşitli alanlarda yapacağı 3 bin 477 sözleşmeli personel alımıyla ilgili süreçte gözler sonuç açıklamasına çevrildi. 28 Mart’ta tamamlanan başvuruların ardından adaylar, değerlendirme sürecinin ne zaman sona ereceğini ve sonuçların hangi tarihte ilan edileceğini merakla bekliyor. Kurumdan gelecek açıklama, binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor.
OGM 3 BİN 477 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli destek personeli alımı başvuru 28 Mart'ta tamamlandı.
OGM tarafından açıklanacak olan 3 bin 477 personel alımı başvuru sonuçlarının mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.
OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
OGM sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları basılı veya mail yoluyla ayrıca adaylara bildirilmeyecek. Adaylar sonuçları Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu veya Orman Genel Müdürlüğü internet sitesi ogm.gov.tr adresinden öğrenebilecek.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.
YAZILI VE SÖZLÜ SINAV UYGULANMAYACAK
Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri, Şoför, Operatör gibi kadrolara alım yapılacak adaylara yazılı veya sözlü sınav uygulanmayacak. KPSS B Grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle atamaları yapılacak.
Her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirlenecek. Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; öncelikli olarak diploma notu yüksek olana, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.