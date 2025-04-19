OGM 3477 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI: OGM 3477 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 3 bin 477 sözleşmeli destek personeli alımı başvuru süreci 28 Mart'ta sona erdi. Başvurularını tamamlayan adaylar, OGM personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Adaylar, başvuru değerlendirmelerinin ardından sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Sonuçların açıklanacağı tarih henüz kesinleşmiş olmasa da, genellikle başvuruların tamamlanmasından sonra birkaç hafta içinde sonuçların duyurulması bekleniyor. Adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe dair gelişmeleri ve resmi açıklamaları takip ediyor.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), geçtiğimiz günlerde 2.674 Şoför – Operatör ve 803 Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri olmak üzere toplamda 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı yapacağını duyurdu. 17-28 Mart tarihleri arasında başvurularını tamamlayan adaylar, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Başvuru sonuçları, OGM'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden açıklanacak. Başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair kesin bir tarih verilmiş olmasa da, genellikle başvuru süreci tamamlandıktan sonraki birkaç hafta içinde sonuçların duyurulması bekleniyor.
OGM 3 BİN 477 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
OGM 3477 destek personeli alımı başvuru sonuçları henüz erişime açılmadı. OGM tarafından açıklanacak olan 3 bin 477 personel alımı başvuru sonuçlarının nisan ayı sonlarında paylaşılması bekleniyor.
OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
OGM sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları basılı veya mail yoluyla ayrıca adaylara bildirilmeyecek. Adaylar sonuçları Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu veya Orman Genel Müdürlüğü internet sitesi ogm.gov.tr adresinden öğrenebilecek ve adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.
Yerleşmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.
Orman Genel Müdürlüğü internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar yerleştirme hakkını kaybetmiş sayılır.