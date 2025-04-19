OGM 3477 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI: OGM 3477 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), geçtiğimiz günlerde 2.674 Şoför – Operatör ve 803 Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri olmak üzere toplamda 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı yapacağını duyurdu. 17-28 Mart tarihleri arasında başvurularını tamamlayan adaylar, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Başvuru sonuçları, OGM'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden açıklanacak. Başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair kesin bir tarih verilmiş olmasa da, genellikle başvuru süreci tamamlandıktan sonraki birkaç hafta içinde sonuçların duyurulması bekleniyor.