OGM 3.477 sözleşmeli personel alımı son dakika! 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları açıklandı mı?

Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı için başvuru süreci 28 Mart’ta tamamlandı. KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak yerleştirme işlemlerinde adaylara yazılı veya sözlü sınav uygulanmayacak. Sonuçlar yalnızca ogm.gov.tr üzerinden duyurulacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak. Başvuru şartlarını karşılamayan adaylar değerlendirme dışı bırakılacak. OGM sonuçlarının önümüzdeki günlerde erişime açılması bekleniyor.
Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı için başvuru süreci 28 Mart’ta tamamlandı. KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak yerleştirme işlemlerinde adaylara yazılı veya sözlü sınav uygulanmayacak. Sonuçlar yalnızca ogm.gov.tr üzerinden duyurulacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak. Başvuru şartlarını karşılamayan adaylar değerlendirme dışı bırakılacak. OGM sonuçlarının önümüzdeki günlerde erişime açılması bekleniyor.
OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?
Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli destek personeli alımı değerlendirme işlemleri sürüyor. OGM’den henüz sonuçlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar erişime açıldığında adaylar ogm.gov.tr adresinden sorgulama ekranına gidebilecek.
Sonuçlar ilan edildikten sonra adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri teslim etmesi gerekiyor.
Belgelerin teslim edileceği yer ve tarih ayrıca ogm.gov.tr adresinden yapılacak duyuruluyla belli olacak. Adaylar belirlenen takvim doğrultusunda belgeleri iletmediği takdirde yerleştirmelere ilişkin hakkını kaybedecek. Bu adayların yerine puan üstünlüğüne göre yeni adaylar çağrılacak.
OGM PERSONEL ALIMI NASIL YAPILACAK?
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı gerçeklirilirken adaylara yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak. KPSS B Grubu puan sıralaması esas alınarak atamalar gerçekleştirecek. Her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere yapılacak puan sıralamasına göre yerleştirmeler yapılacak.
Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; öncelikli olarak diploma notu yüksek olana, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. Başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların yerleştirmeleri yapılsa dahi işlemleri geçersiz sayılacak.
Adaylar yerleştirme sonuçlarını, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ile Orman Genel Müdürlüğü internet adresi (www.ogm.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
BELGE TESLİM TARİHLERİ SONRA AÇIKLANACAK
Yerleşmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Orman Genel Müdürlüğü internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar yerleştirme hakkını kaybetmiş sayılır.