OGM 3.477 sözleşmeli personel alımı son dakika! 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları açıklandı mı?

Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; öncelikli olarak diploma notu yüksek olana, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. Başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların yerleştirmeleri yapılsa dahi işlemleri geçersiz sayılacak.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ile Orman Genel Müdürlüğü internet adresi (www.ogm.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.