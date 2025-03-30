Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
OGM 4.500 işçi alımı yapacak! İşte isim listesi: Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 kura sonuçları...

OGM 4.500 işçi alımı yapacak! İşte isim listesi: Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 kura sonuçları...

14:3530/03/2025, воскресенье
Yeni Şafak
Sonraki haber

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde, 2025'te ülke çapında istihdam etmek üzere 4.500 geçici işçi alacağını ilan etmişti. İŞKUR üzerinden 10-14 Mart 2025 tarihlerinde yapılan başvuruların ardından, binlerce adayın gözü noter onaylı kura çekimi sonuçlarına çevrildi. Peki, OGM 2025 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak ve isim listelerine nasıl ulaşılacak? İşte detaylar...

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) ülke genelindeki 4.500 kişilik işçi alımı için heyecan dorukta! Noter gözetiminde gerçekleştirilen kura çekimleri 27 Mart'ta başladı ve illere göre devam ediyor. Binlerce başvuru sahibi, bu önemli anları canlı olarak takip etme imkanı buluyor. Peki, OGM kura çekimi sonuçlarına nereden ulaşılabilir? İşte OGM kura sonuçları ve isim listesi sorgulama bilgileri...

Kura Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

OGM 27 Mart Perşembe (bugün) 4.500 geçici işçi alımı için noter huzurunda kura çekimleri başladı. Kura çekimi, başvuru yapılan illerin bağlı olduğu Orman Bölge Müdürlükleri tarafından canlı yayınla takip edilebiliyor.

Kura çekimlerinin ardından sonuçları her bölge müdürlüğünün kendi internet sitesinde ilan edilecek. Her pozisyon için kura sonucunda belirlenen adaylar, ilgili kadronun dört katı kadar olacak şekilde sözlü ve uygulamalı sınavlara davet edilecek. Sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı olan adaylar, yerleştirme için belirlenen şehirlerde görevlendirilecek. Kura sonuçlarının duyuralarına dair bilgileri OGM'nin resmi sitesinden takip edebilirsiniz.

OGM 4.500 Kişilik Kadro Dağılımı ve Pozisyonlar

Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde ihtiyaç duyulan kadrolarda görevlendirilmek üzere toplam 4.500 geçici işçi alımı gerçekleştirecek. Alım yapılacak pozisyonlar ve kadro sayıları şu şekildedir:

Orman İşçisi: 3.105 kişi

Arazöz Şoförü: 812 kişi

Dozer Operatörü: 160 kişi

Greyder Operatörü: 233 kişi

Ekskavatör Operatörü: 122 kişi

İş Makinesi Operatörü: 36 kişi

Traktör Operatörü: 32 kişi

Hangi İllerde En Fazla Alım Yapılacak?

OGM'nin 4.500 işçi alımı kapsamında en fazla alım yapılacak iller açıklandı. İşte en çok işçi alınacak bazı iller:

Antalya: 407 kişi

Muğla: 325 kişi

İzmir: 226 kişi

Balıkesir: 200 kişi

Mersin: 200 kişi

Denizli: 174 kişi

Aydın: 153 kişi

Bursa: 146 kişi

Hatay: 143 kişi

Adana: 142 kişi

İstanbul: 92 kişi

Kastamonu: 102 kişi

Başvuru şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak

Devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamış olmak

Kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmak

Başvurulan meslek koluna ilişkin gerekli sertifika, ehliyet veya belgeye sahip olmak

#OGM
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#OGM işçi alımı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1-2-3-4-5 çocuklu ailelere yardım ödemesi başvurusu nasıl yapılır? Çocuk yardımı başvuru ekranı