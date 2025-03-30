OGM 4.500 işçi alımı yapacak! İşte isim listesi: Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 kura sonuçları...

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde, 2025'te ülke çapında istihdam etmek üzere 4.500 geçici işçi alacağını ilan etmişti. İŞKUR üzerinden 10-14 Mart 2025 tarihlerinde yapılan başvuruların ardından, binlerce adayın gözü noter onaylı kura çekimi sonuçlarına çevrildi. Peki, OGM 2025 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak ve isim listelerine nasıl ulaşılacak? İşte detaylar...
Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) ülke genelindeki 4.500 kişilik işçi alımı için heyecan dorukta! Noter gözetiminde gerçekleştirilen kura çekimleri 27 Mart'ta başladı ve illere göre devam ediyor. Binlerce başvuru sahibi, bu önemli anları canlı olarak takip etme imkanı buluyor. Peki, OGM kura çekimi sonuçlarına nereden ulaşılabilir? İşte OGM kura sonuçları ve isim listesi sorgulama bilgileri...
Kura Sonuçları Nasıl Öğrenilir?
OGM 27 Mart Perşembe (bugün) 4.500 geçici işçi alımı için noter huzurunda kura çekimleri başladı. Kura çekimi, başvuru yapılan illerin bağlı olduğu Orman Bölge Müdürlükleri tarafından canlı yayınla takip edilebiliyor.
Kura çekimlerinin ardından sonuçları her bölge müdürlüğünün kendi internet sitesinde ilan edilecek. Her pozisyon için kura sonucunda belirlenen adaylar, ilgili kadronun dört katı kadar olacak şekilde sözlü ve uygulamalı sınavlara davet edilecek. Sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı olan adaylar, yerleştirme için belirlenen şehirlerde görevlendirilecek. Kura sonuçlarının duyuralarına dair bilgileri OGM'nin resmi sitesinden takip edebilirsiniz.
OGM 4.500 Kişilik Kadro Dağılımı ve Pozisyonlar
Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde ihtiyaç duyulan kadrolarda görevlendirilmek üzere toplam 4.500 geçici işçi alımı gerçekleştirecek. Alım yapılacak pozisyonlar ve kadro sayıları şu şekildedir:
Orman İşçisi: 3.105 kişi
Arazöz Şoförü: 812 kişi
Dozer Operatörü: 160 kişi
Greyder Operatörü: 233 kişi
Ekskavatör Operatörü: 122 kişi
İş Makinesi Operatörü: 36 kişi
Traktör Operatörü: 32 kişi
Hangi İllerde En Fazla Alım Yapılacak?
OGM'nin 4.500 işçi alımı kapsamında en fazla alım yapılacak iller açıklandı. İşte en çok işçi alınacak bazı iller:
Antalya: 407 kişi
Muğla: 325 kişi
İzmir: 226 kişi
Balıkesir: 200 kişi
Mersin: 200 kişi
Denizli: 174 kişi
Aydın: 153 kişi
Bursa: 146 kişi
Hatay: 143 kişi
Adana: 142 kişi
İstanbul: 92 kişi
Kastamonu: 102 kişi
Başvuru şartları
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak
Devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamış olmak
Kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmak
Başvurulan meslek koluna ilişkin gerekli sertifika, ehliyet veya belgeye sahip olmak