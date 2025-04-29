Orman Genel Müdürlüğü, 3 bin 477 personel alacak. OGM alımları için başvurular 17 Mart 2025 - 28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapıldı. Başvurusunu tamamlayan adaylar şimdi gözlerini sonuç duyurusuna çevirmiş durumda. Peki, OGM 3477 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Şoför, operatör, temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri personel alımı OGM sonuç tarihi belli oldu mu?
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından ilan edilen 3 bin 477 personel alımı süreciyle ilgili gelişmeler, başvuru sürecinin Mart ayında tamamlanmasının ardından adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda adaylar, sözlü ve/veya uygulamalı sınav aşamasına geçilip geçilmediğini ya da sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki OGM 3477 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilip araştırılan soruların cevabı ve OGM başvuru sonuç sorgulama ekranı...
OGM BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Orman Genel Müdürlüğü OGM 3 bin 744 personel alımı başvuru sonuçları açıklanmadı. Sonuçların açıklanma tarihi ise henüz belli olmadı.
OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Orman Genel Müdürlüğü OGM 3 bin 744 personel alımı başvuru sonuçları Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ile Orman Genel Müdürlüğü internet adresi (www.ogm.gov.tr) üzerinden açıklanacak.
OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TILAYIN
OGM ALIMLARI NASIL YAPILACAK?
OGM yetkilileri, sürecin şeffaflık ve liyakat esasına göre yürütüldüğünü vurgularken, adaylara resmi internet sitesi üzerinden yapılacak duyuruları takip etmeleri yönünde uyarıda bulundu
Orman Genel Müdürlüğü değerlendirme ve sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada; "Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri ilde ilan edilen pozisyon unvanı ve nitelikleri dikkate alınarak her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir.
Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; öncelikli olarak diploma notu yüksek olana, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
Adaylar yerleştirme sonuçlarını, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ile Orman Genel Müdürlüğü internet adresi (www.ogm.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Yerleşmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Orman Genel Müdürlüğü internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar yerleştirme hakkını kaybetmiş sayılır." denildi.
OGM PERSONEL ALIMI ŞARTLARI VE KONTENJAN DAĞILIM
Genel Şartlar
1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
3. Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
4. 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ekte yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
ÖZEL ŞARTLAR
Destek Personeli (Şoför – Operatör)
1. Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,
2. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
3. Psikoteknik belgesine sahip olmak,
4. B Sınıfı sürücü belgesine en az 2 yıldır sahip olmak,
5. Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak,
6. Yapılacak görev gereği 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,
7. İhtiyaç halinde, alınacak operatörlük belgesi ile iş makinası ve araçları kullanılmasına engel durumu olmamak,
8. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde şoför olarak görev yapmasına engel bir durumu olmadığı ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
9. Son başvuru tarihi itibariyle 22 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
10. Cinsiyeti Erkek olmak.
Destek Personeli (Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri)
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.),
3. Son başvuru tarihi itibariyle 22 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak.
Destek personeli (Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri) olarak istihdam edilecekler aşağıda belirtilen hizmetleri yürütecektir;
• Hizmet birimlerinin temizlik hizmeti ile ilgili verilen işleri yapmak.
• Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve/veya içecek servisi yapmak.
• Görevlendirildikleri birimlerin bürolarında fiziksel veya elektronik ortamda evrak derleme, düzenleme, taşıma ve arşivleme işlerini yapmak.
• Görevlendirildikleri birimlerde yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.