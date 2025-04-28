Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde görevlendirilmek üzere 105 personel alımı yapacağını duyurdu. OGM’ye bağlı 7 şeflikte görev yapmak üzere psikomotor uygulama sınavıyla sözleşmeli personel pozisyonunda İHA pilotu ve İHA teknik personeli alınacak. Peki, 2025 OGM personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler? OGM personel alımı hangi illerde yapılacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nde istihdam edecek 105 personel alımı için ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. OGM alımları KPSS puanı esas alınarak yapılacak. Peki 2025 OGM personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?
OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Adaylar, 5-19 Mayıs tarihlerinde e-Devlet uygulamasında Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden başvuru yapabilecek.
Başvuru işlemleri 19 Mayıs saat 23.59'da sona erecek. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.
OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Adaylar, 2024 yılı KPSSP3/KPSSP93 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre psikomotor testine girmeye hak kazanacak. Asil olarak başarılı kabul edilen adaylar, tercihleri ve psikomotor testi puanları doğrultusunda yerleştirilecek.
1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.
2. Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
3. 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ekte yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
4. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını tamamlamamış olmak,
5. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3/KPSSP93 puan türünden en az 65 puan almış olmak
6. KPSS ve psikomotor uygulama testi sonucunda başarılı olup, asil listeye girmeye hak kazanarak yerleştirme işlemi yapılan personelin, İHA konusunda verilecek olan eğitimde başarısız olmaları halinde sözleşmeleri fesih edilecektir.
Özel Şartlar;
1- İHA PİLOTU
1. Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; bilgisayar, yazılım, bilişim sistemleri, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, makine, mekatronik, harita, geomatik, uçak, uzay, kontrol ve otomasyon mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
2. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
2- İHA TEKNİK PERSONELİ
a) Mekanik- İHA Teknik Personeli (Lisans Mezunu)
1. Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Uçak Bakım ve Onarım, Uçak Gövde ve Motor Bakımı programlarının birinden mezun olmak.
2. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
b) Mekanik-İHA Teknik Personeli (Ön lisans Mezunu)
1. Yükseköğrenim kurumlarının ön lisans programlarından; Uçak Teknolojisi, İnsansız Hava Aracı ve Operatörlüğü programlarının birinden mezun olmak.
2. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
c) Elektronik-İHA Teknik Personeli (Lisans Mezunu)
1.Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Elektrik ve Elektroniği programlarının birinden mezun olmak.
2. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
d) Elektronik-İHA Teknik Personeli (Ön lisans Mezunu)
1. Yükseköğrenim kurumlarının ön lisans programlarından; İnsansız Hava Aracı ve Operatörlüğü programından mezun olmak.
2. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
e) Faydalı Yük- İHA Teknik Personeli (Lisans Mezunu)
1. Yükseköğrenim kurumlarının Lisans programlarından; Uçak Bakım ve Onarım, Uçak Gövde ve Motor Bakımı, Havacılık Elektrik ve Elektroniği,
Uçak Elektrik ve Elektroniği programlarının birinden mezun olmak.
2. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
f) Faydalı Yük-İHA Teknik Personeli (Ön lisans Mezunu)
1. Yükseköğrenim kurumlarının ön lisans programlarından; Uçak Teknolojisi, İnsansız Hava Aracı ve Operatörlüğü programlarının birinden mezun olmak.
2. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
Yapılacak psikomotor uygulama testi neticesinde asil olarak başarılı kabul edilen adaylar Ek-1'de yer alan birimler arasından tercihte bulunmak suretiyle tercihleri ve psikomotor testi puanları doğrultusunda yerleştirilecektir.
Tercih işlemlerine ilişkin hususlar ile EK-1 de yer alan birimlere yerleştirmesi yapılarak sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Orman Genel Müdürlüğü internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir.
Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir.
Yerleştirme işlemine ilişkin sonuçlar, evrakların kontrolü sonucunda adayların başvuru şartlarını sağlama durumlarına göre kesinlik arz edeceğinden, yerleştirme işlemleri adaylar için tek başına bir hak doğurmamaktadır.
OGM personel alımı yapılacak iller