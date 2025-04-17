OGM PERSONEL ALIMI SON AÇIKLAMALAR: Orman Genel Müdürlüğü 3477 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü'nün 3 bin 477 sözleşmeli destek personeli alımına ilişkin başvuru süreci 17-28 Mart tarihleri arasında tamamlandı. Başvurularını tamamlayan adaylar şimdi gözlerini sonuç tarihine çevirdi. Kurum bünyesinde görev almak isteyen binlerce aday, “OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. Sonuçların önümüzdeki günlerde ÖSYM sistemi üzerinden duyurulması bekleniyor.
Orman Genel Müdürlüğü’nün temizlik görevlisi, şoför, operatör, evrak ve arşiv işleri gibi kadrolar için yapacağı 3 bin 477 personel alımında gözler sonuç açıklamasına çevrildi. 17-28 Mart tarihleri arasında tamamlanan başvuru sürecinin ardından, adaylar KPSS B Grubu puanları esas alınarak değerlendirilecek. OGM'nin sonuçları kısa süre içinde resmi internet adresinden duyurması bekleniyor. Adaylar, sonuçlara e-Devlet üzerinden erişebilecek.
OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli destek personeli alımı değerlendirme işlemleri sürüyor. OGM'den henüz sonuçlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar erişime açıldığında adaylar ogm.gov.tr adresinden sorgulama ekranına gidebilecek.
Sonuçlar ilan edildikten sonra adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri teslim etmesi gerekiyor.
Belgelerin teslim edileceği yer ve tarih ayrıca ogm.gov.tr adresinden yapılacak duyuruyla belli olacak. Adaylar belirlenen takvim doğrultusunda belgeleri iletmediği takdirde yerleştirmelere ilişkin hakkını kaybedecek. Bu adayların yerine puan üstünlüğüne göre yeni adaylar çağrılacak.
BELGE TESLİM TARİHLERİ SONRA AÇIKLANACAK?
Yerleşmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.
Orman Genel Müdürlüğü internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar yerleştirme hakkını kaybetmiş sayılır.