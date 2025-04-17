OGM PERSONEL ALIMI SON AÇIKLAMALAR: Orman Genel Müdürlüğü 3477 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Belgelerin teslim edileceği yer ve tarih ayrıca ogm.gov.tr adresinden yapılacak duyuruyla belli olacak. Adaylar belirlenen takvim doğrultusunda belgeleri iletmediği takdirde yerleştirmelere ilişkin hakkını kaybedecek. Bu adayların yerine puan üstünlüğüne göre yeni adaylar çağrılacak.