Sözleşmeli öğretmen olarak atanmak üzere hazırlık eğitimine alınacaklar için alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan sayısı, taban sınav puanı, başvuru yeri ve süresi ile başvuruya ilişkin diğer hususlar bakanlıkça açıklanacak.

Birden fazla alanda uzmanlığı bulunanlar bu alanlardan yalnızca birisi için başvuru yapabilecek.

Akademideki kontenjan sınırı nedeniyle MEB-AGS puanı eşit olan adaylar için bilgisayar kurası yapılacak.

Engelli adaylardan alınacaklar EKPSS puan üstünlüğüne göre belirlenecek. EKPSS puanının eşitliği hâlinde hazırlık eğitimine alınacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek. Hazırlık eğitimine alınacaklara 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak.