MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN ÖĞRETMEN ATAMALARINDAKİ YENİ SİSTEMİ PAYLAŞTI





Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atama süreci ve yeni Akademi Giriş Sınavı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, öğretmen adaylarının daha donanımlı bir şekilde göreve başlamalarını hedeflediklerini vurguladı.





Bakan Tekin, 2024 yılı itibarıyla KPSS'nin son kez öğretmen atamalarında kullanılacağını belirterek, bundan sonraki süreçte Akademi Giriş Sınavı'nın devreye alınacağını söyledi. Yeni sınav sisteminin öğretmen adayları için daha kolay ve alan odaklı bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Tekin, şunları söyledi:





"Akademi Giriş Sınavı, KPSS'ye kıyasla öğretmen arkadaşlarımızın kendi uzmanlıklarına daha uygun ve daha rahat hazırlanabilecekleri bir sınav olacak. Bu sınav, teorik bilginin yanı sıra pratikte de adayları ölçmeye yönelik olacak."







