Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin yeni düzenlemeleri duyurdu. Öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimine kabulü kapsamında ÖSYM tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sınavları uygulanacak. KPSS'nin son kez öğretmen atamalarında kullanılacağını açıklayan Bakan Tekin, öğretmenlerin kendi uzmanlıklarına daha uygun ve rahat hazırlanabileceği bir sınav olacağını ifade etti. Peki Milli Eğitim Akademisi’nde süreç nasıl işleyecek, eğitim kaç ay sürecek? İlk AGS sınavı ne zaman düzenlenecek? Akademide yer alan öğretmenlere ücret ödenecek mi? İşte öğretmen atamalarındaki yeni düzenlemeden detaylar...
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Turkuvaz Medya'nın düzenlediği dijital ortak yayınında öğretmen atamalarındaki yeni sistemi paylaştı. Binlerde öğretmeni ilgilendiren yeni düzenlemede, atamalarda KPSS'nin son kez kullanılacağı, bu sınavın yerine Akademi Giriş Sınavı (AGS) uygulanacağını açıkladı. Milli Eğitim Akademisin'de süreç nasıl işleyecek? Eğitim kaç ay sürecek? İlk sınav ne zaman yapılacak ve KPSS'den farkı ne olacak? İşte Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öğretmen atamaları ve Milli Eğitim Akademisi ile ilgili yaptığı açıklamalar.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN ÖĞRETMEN ATAMALARINDAKİ YENİ SİSTEMİ PAYLAŞTI
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atama süreci ve yeni Akademi Giriş Sınavı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, öğretmen adaylarının daha donanımlı bir şekilde göreve başlamalarını hedeflediklerini vurguladı.
Bakan Tekin, 2024 yılı itibarıyla KPSS'nin son kez öğretmen atamalarında kullanılacağını belirterek, bundan sonraki süreçte Akademi Giriş Sınavı'nın devreye alınacağını söyledi. Yeni sınav sisteminin öğretmen adayları için daha kolay ve alan odaklı bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Tekin, şunları söyledi:
"Akademi Giriş Sınavı, KPSS'ye kıyasla öğretmen arkadaşlarımızın kendi uzmanlıklarına daha uygun ve daha rahat hazırlanabilecekleri bir sınav olacak. Bu sınav, teorik bilginin yanı sıra pratikte de adayları ölçmeye yönelik olacak."
STAJ VE ÇOKLU DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Yeni sistemle birlikte öğretmen adaylarının yalnızca sınav sonuçlarına değil, pratikteki performanslarına da bakılacağını belirten Tekin, şu detayları paylaştı:
"Öğretmen adaylarımız, farklı okul türlerinde ve sosyoekonomik yapıya sahip bölgelerde staj yapacak. Staj süresince adaylarımız, sahada yıllarca deneyim kazanmış öğretmenler tarafından değerlendirilecek. Bu çoklu değerlendirme sistemiyle öğretmen adaylarının sahaya daha hazır bir şekilde gönderilmesini hedefliyoruz."
14 AYLIK ETĞİTİM VE HAZIRLIK SÜRECİ
Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim alacak öğretmen adayları, yaklaşık 14 aylık bir süreçte teorik ve pratik eğitimlerden geçecek. Bu süreçte adaylar, köy okulları dahil olmak üzere farklı türdeki okullarda staj yaparak deneyim kazanacak. Tekin, bu sistemin öğretmenlerin mesleğe daha bilinçli ve hazırlıklı başlamalarını sağlayacağını belirtti.
Daha Objektif Bir Değerlendirme Mekanizması
Yeni sistemin daha objektif ve kapsamlı bir değerlendirme mekanizması sunduğunu ifade eden Tekin, velilerin ve öğrencilerin öğretmenlerden beklentilerini karşılamaya yönelik bir yapı oluşturulduğunu söyledi.
KPSS'DEN FARKI NE?
KPSS genel memur, Türkiye'deki kamu görevlisi istihdamıyla ilgili. Biz KPSS'den farklı olarak kısmen KPSS'ye benzemekle birlikte KPSS'den farklı bir biçimde atamaya esas teşkil eden alanlarımız itibariyle bazı alan soruları soracağız. Bir de daha önemlisi, bizim asıl önemsediğimiz kısım, sınava giren arkadaşlarımızın bakanlığımız bünyesindeki okullarda uygulanmakta olan öğretim programlarıyla ilgili bilgi sahibi olmasını istiyoruz. Ne demek istiyorum? Yani bizim müfredatımızla ilgili bilgi sahibi olmasını istiyoruz. Müfredatımızın okumalarını istiyoruz.
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı web sayfasında resmi olarak yayınlanan müfredatlar da ÖSYM tarafından yapılacak Akademi Giriş Sınavı'nda soru başlıklarından bir tanesi olacak.
AKADEMİ GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? AGS DETAYLARI BELLİ OLDU
Öğretmenlik Mesleği Kanunu uyarınca öğretmen adaylarının Millî Eğitim Akademisi hazırlık eğitimine kabulü; ilk kez Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13 Temmuz 2025'te düzenlenecek "Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS)" sonuçları doğrultusunda yapılacak.
10 Ekim 2024 tarihli ve 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile öğretmen olarak istihdam edileceklerin, öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden en az lisans düzeyinde yükseköğretim programlarının birinden mezun ve Akademi tarafından verilecek hazırlık eğitiminde başarılı olanlar arasından seçileceğine yönelik düzenlemeler yapıldı.
ÖSYM tarafından 13 Temmuz 2025'te uygulanacak MEB-AGS'nin detayları belli oldu.
2 OTURUMDA DÜZENLENECEK
Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.
Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.
Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenliği adaylıkları için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) esas alınacak. Buna göre, AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'sinin toplanmasıyla adayların MEB-AGS puanı hesaplanacak.
Bu kapsamda yabancı dil alanında puan hesaplaması yapılırken adayların aynı yıl ve AGS'den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanlarından en yüksek olan sınav notu kullanılacak.
ÖABT ya da YDS uygulanması planlanmayan diğer öğretmen adaylıkları için de MEB-AGS puanı, sadece AGS ile oluşturulacak.
SINAVIN KAPSAMI
Öğretmen adaylarına, MEB-AGS kapsamındaki AGS'de 80 soru sorulacak.
Sınav, sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk millî eğitim sistemi ile mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konularını kapsayacak.
ÖABT oturumu ise adayların alan bilgisine yönelik olmak üzere 50 sorudan oluşacak.
Öte yandan, sınava ilişkin detaylı açıklamaların ilerleyen günlerde ÖSYM tarafından yapılması bekleniyor.