Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen atamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Danıştay'ın kararına göre öğretmenlerin mülakat notlarının açıklanacağını ve atama süreçlerini başlatacaklarını ifade eden Tekin, "Burada bu karara kadar beklemek durumundayız." dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı'na 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü mülakat süreci Ağustos ayında tamamlandı. Akabinde ise binlerce öğretmen adayı ''20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanacak. Geri sayım devam ederken Bakan Tekin'den açıklama geldi. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2024 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı…
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber canlı yayınında, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Tekin, 20 bin öğretmen atamasına ilişkin süreçle ilgili bilgi verirken, öğretmen atamalarının KPSS puanının yüzde 50'si ve mülakat sonucunun yüzde 50'si alınarak olması yönünde yönetmelik değişikliği yaptıklarını hatırlattı.
"BEKLEMEK DURUMUNDAYIZ"
Tekin, böylece mevcut yönetmelikte yüzde 100 mülakat notuyla atama yapılacağına ilişkin bir hüküm varken bu oranı yüzde 50'ye düşürdüklerini ifade etti.
Tekin'in açıklamaları şöyle:
"Mülakatsız atama yapılsın diyenler, dava açtılar. Ama biz zaten yüzde 100'ü yüzde 50'ye düşürdük. Danıştayda açılan dava süreci devam ediyor. Danıştayın bu konuda vereceği karara göre, öğretmen arkadaşların mülakat notlarını açıklayıp atama süreçlerini başlatacağız. Burada bu karara kadar beklemek durumundayız. Aksi durumda farklı tablolar, farklı durumlar ortaya çıkabilir."