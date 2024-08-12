Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için süreç devam ediyor. Öğretmen atamasında başvurular 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınmış, sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Haziran ayında açıklanmıştı. Sözlü mülakatlar 1 Temmuz'da başlanmıştı. Peki; MEB Öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı mı? 20 bin Sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte bilgiler.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için heyecanla beklenen sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024'te başladı. Binlerce öğretmen adayı, mülakat sürecini tamamladı ve şimdi gözler sonuçlara çevrildi. Peki 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB öğretmen ataması mülakat sonuçları sorgulama ekranı.
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için süreç devam ediyor. Sözlü sınav rehberine göre sınavlar belirlenen 20 ilde ve sınav esnasında kamera kaydı alınarak gerçekleştirildi. Mülakatlara katılım sağlayan binlerce öğretmen sözlü sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklamalarına odaklandı. MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçları için binlerce kişi resmi açıklamayı bekliyor. Peki MEB Öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte 20 bin Sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB yetkililerinin açıklamalarına göre, sözlü sınavların değerlendirme süreci titizlikle yürütülüyor. Tüm sınavlar tamamlandıktan sonra sonuçlar e-Devlet sistemi üzerinden adaylara duyurulacak. Tahmini olarak, sonuçların iki hafta içinde açıklanması bekleniyor.
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz 2024 itibariyle başladı. Geçtiğimiz yıl 45 bin öğretmen ataması için sözlü sınavlar nisan ayında yapılmıştı. 7-16 Nisan tarihlerinde yapılan mülakatların sonuçları 18 Nisan Salı günü ilan edilmişti. 2023 yılı kaynak alındığında 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının ağustos ayı ortasına kadar ilan edilmesi bekleniyor.
MEB 20 BİN SÖZLEŞMLİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇ ÖĞRENME NASIL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen alımı mülakat sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak.
e-Devlet: En güncel ve doğru bilgi için e-Devlet sistemine giriş yaparak sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.
MEB İnternet Sitesi: MEB'in resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip ederek duyuruları takip edebilirsiniz.
MEB sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama ekranı
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından, başarılı adaylar için tercih süreci başlayacak. Tercih işlemleri, genellikle e-Devlet üzerinden gerçekleştirilir. Tercih kılavuzunda yer alan bilgiler doğrultusunda adaylar, görev yapmak istedikleri yerleri belirteceklerdir.
İşte MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kontenjanları listesi 2024