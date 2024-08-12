20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için süreç devam ediyor. Sözlü sınav rehberine göre sınavlar belirlenen 20 ilde ve sınav esnasında kamera kaydı alınarak gerçekleştirildi. Mülakatlara katılım sağlayan binlerce öğretmen sözlü sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklamalarına odaklandı. MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçları için binlerce kişi resmi açıklamayı bekliyor. Peki MEB Öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte 20 bin Sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı.