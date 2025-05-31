ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI 2025: İl dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmenlerin yaz dönemindeki yer değişikliği sürecine dair önemli bir adım daha atıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılına ilişkin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru takvimini resmen duyurdu. On binlerce öğretmenin heyecanla takip ettiği süreçte başvurular tamamlandı. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Atama bekleyen öğretmenler, "İl dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor.
2025 yaz tatili öncesi öğretmenler için yer değişikliği süreci hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan il dışı atama takvimi doğrultusunda başvuru süreci geride kaldı. Binlerce öğretmen, yeni görev yerlerini öğrenmek için sonuç tarihine odaklanmış durumda. İl dışı tayin sonuçlarının ne zaman ilan edileceği ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.
İL DIŞI ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Öğretmenlerin iller arası tayin takvimine göre, il dışı tayin atamaları 3 Haziran 2025 tarihinde yapılacak. İlişik Kesme işlemi ise 27 Haziran 2025 tarihinde olacak.
İL DIŞI ATAMALAR NASIL YAPILACAK?
Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 2 Haziran 2025 tarihi dikkate alınarak belirlenecek. Atama işlemleri, ilan edilen kontenjanlar dâhilinde öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak.
Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.