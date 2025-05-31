ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI 2025: İl dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 yaz tatili öncesi öğretmenler için yer değişikliği süreci hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan il dışı atama takvimi doğrultusunda başvuru süreci geride kaldı. Binlerce öğretmen, yeni görev yerlerini öğrenmek için sonuç tarihine odaklanmış durumda. İl dışı tayin sonuçlarının ne zaman ilan edileceği ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.