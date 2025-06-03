Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı takvimle iller arası tayin sonuçları için tarih vermişti. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı atama sonuçlarını 3 Haziran (bugün) MEBBİS üzerinden adaylarla paylaşılacak. MEBBİS üzerinden sorgulama nasıl yapılır? Eş durumunda iptal nasıl gerçekleşir? İşte iller arası yer değiştirme sonuçları sorgulama ekranı…
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sürecine ilişkin duyuruyu yayımladı. Peki, öğretmenlerin il dışı atama sonuçları açıklandı mı? MEB il dışı atama iptal edilebilir mi? İsteğe bağlı iller arası yer değiştirme sonucu nasıl sorgulanır?
MEB İl Dışı Atama Sonuçları Açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan isteğe bağlı iller arası yer değiştirme başvuruları, 28 Mayıs – 2 Haziran 2025 tarihleri arasında MEBBİS sistemi üzerinden tamamlandı. Atama sonuçları ise 3 Haziran'da öğretmenlerin erişimine açılacak. Yer değiştirme talebinde bulunan adaylar, sonuçları yine MEBBİS kullanıcı adı ve şifreleriyle sorgulayabilecek.
MEBBİS İL DIŞI ATAMA SONUCU SORGULAMA
İl dışı atama sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı öğretmen il dışı atama sonuçlarını 3 Haziran Salı günü açıklayacak. Kılavuzda kesin saat yer almasa da, geçtiğimiz yıl sonuçlar saat 11.27’de erişime açılmıştı. Bu nedenle, beklentiler saat 11.00 ile 12.00 aralığında sonuçların ilan edilmesi yönündeydi fakat beklenen olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz duyuracağız. Sonuçlar personel.meb.gov.tr adresinden yayınlanacak ve ayrıca MEBBİS ile e-Devlet üzerinden de görüntülenebilecek.
İL DIŞI ATAMA İPTAL EDİLİR Mİ?
Öğretmen eşlerin farklı illere atandığı durumlarda, 3-4 Haziran tarihleri arasında MEBBİS sistemi üzerinden kullanıcı adı ve şifreyle giriş yaparak atama iptal talebinde bulunulabilecek.
Ataması gerçekleşen ancak eşi atanamayan öğretmenler, isterlerse ilişik kesme işlemlerini yaz tatili sürecinde gerçekleşecek mazerete bağlı yer değiştirme dönemine kadar erteleyebilecek. Eş durumu nedeniyle atama talebinde bulunan ancak ataması yapılmayan öğretmenler ise, görevlerinden henüz ayrılmamış olmaları koşuluyla, 6-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden sonuç ekranı aracılığıyla iptal başvurusu yapabilecek.
Bu sürecin ardından aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunmaları mümkün olacak.
ATAMA KARARNAMESİ İPTAL TAKVİMİ VE İLİŞİK KESME
MEB atama iptal sürecinin son aşaması 12 Ağustos 2025’te kararname iptaliyle tamamlanacak. Atanan ancak eş durumu nedeniyle göreve başlamayan öğretmenler, yaz tatili mazeretli yer değiştirme başvurusu sürecine kadar ilişik kesme işlemini erteleyebilecek. Bu süreçte MEBBİS üzerinden kişisel başvuru takibi zorunlu.