Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 05 - 09 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak. İşte, öğretmenler için il içi isteğe bağlı yer değiştirme tayin takvimi.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı için öğretmenlerin yer değiştirme işlemleriyle ilgili takvimi paylaştı. Bakanlık, kadrolu öğretmenlerin görev yerlerini değiştirebilmeleri için belirlenen tarihler ve başvuru süreçlerine ilişkin önemli detayları duyurdu. Peki Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman? İşte 2025 öğretmen tayin tarihleri.
ÖĞRETMEN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 05 - 09 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.
Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe veya il millî eğitim müdürlüklerinden talep edecekler. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecekler.
İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 09 Mayıs 2025 tarihi dikkate alınarak belirlenecek. İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.
2025 YILI İÇİN ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ