Öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme kılavuzu 2025 yayınlandı. Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerle il içi yer değişikliği talebinde bulunacak öğretmenlerin beklediği öğretmen mazerete bağlı il içi tayin başvuru tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya 'personel.meb.gov.tr' adreslerindeki Elektronik Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak. Peki, Öğretmenlerin il içi atama başvuruları başladı mı, ne zaman? İşte MEBBİS Mazerete bağlı yer değiştirme kılavuzu...
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme takvimini yayımladı. Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik gibi gerekçelerle görev yaptığı il içinde tayin talebinde bulunmak isteyen kadrolu öğretmenler için başvurular resmen başladı. Başvurular, elektronik sistem üzerinden iki aşamalı olarak alınacak.
ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Başvuruların iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacağı belirtilirken, öğretmenler, birinci aşamada 30 Haziran - 8 Temmuz 2025 tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecekler.
Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir.
Başvurular 30 Haziran'da Başladı
MEB'in yayımladığı takvime göre, il içi mazeret tayinlerinde birinci aşama başvurular 30 Haziran – 8 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Öğretmenler, bu süreçte "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adresinden Elektronik Başvuru Formu'nu dolduracak ve mazeretlerine ilişkin belgeleri görev yaptıkları okul müdürlüklerine teslim edecek. İl dışındaki öğretmenler ise belgelerini e-posta, faks ya da telefon aracılığıyla ulaştırabilecek.
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ATAMA TAKVİMİ YAYINLANDI
Bakanlığın internet sitesindeki duyuruya göre, MEB kadrolarında görev yapan öğretmenlerden, aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik ve diğer mazeretler nedeniyle il içinde yer değiştirmek isteyenlerin başvuruları, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak.Öğretmenlerin, birinci aşamada 30 Haziran-8 Temmuz tarihlerinde belgeleriyle birlikte mazeretlerini bildirmeleri gerekiyor.
Ön başvuruları onaylanan öğretmenler ise ikinci aşamada, 10-14 Temmuz tarihlerinde tercih başvurusunda bulunabilecek.
Başvuruların tamamlanmasının ardından atama işlemleri 16 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri 17 Temmuz itibarıyla yapılabilecek.
MAZERET DURUMLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI
B.1. Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler
Öğretmenlerden eşi;
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A veya 4/B maddeleri kapsamında çalışanlar,
b. 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar,
c. TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar,
ç. Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak çalışanlar,
d. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında çalışanlar,
e. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında çalışanlar,
f. 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamında çalışanlar,
g. 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar,
ğ. Özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar,
h. Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlar,
ı. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlar,
i. Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar eşinin görev yaptığı ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
Diğer başvuru şartlarını kılavuzdan görüntüleyebilirsiniz.