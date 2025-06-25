Başvurular 30 Haziran'da Başladı





MEB'in yayımladığı takvime göre, il içi mazeret tayinlerinde birinci aşama başvurular 30 Haziran – 8 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Öğretmenler, bu süreçte "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adresinden Elektronik Başvuru Formu'nu dolduracak ve mazeretlerine ilişkin belgeleri görev yaptıkları okul müdürlüklerine teslim edecek. İl dışındaki öğretmenler ise belgelerini e-posta, faks ya da telefon aracılığıyla ulaştırabilecek.

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