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Okullar ne zaman açılacak? Kurban Bayramı sonrası okulların başlayacağı tarih

Okullar ne zaman açılacak? Kurban Bayramı sonrası okulların başlayacağı tarih

Tuğba Güner
08:447/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Kurban Bayramı tatili nedeniyle eğitim öğretime de ara verildi. Bayram tatilinde olan öğrenciler ve velileri okulların ne zaman açılacağını merak ediliyor. Bayram tatili Kurban Bayramı günleri boyunca olacak. Peki, Okullar ne zaman açılacak: Bayramdan sonra hangi gün okula gidilecek? Kurban Bayramı sonrası okulların başlayacağı tarih.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar, dört gün süren Kurban Bayramı nedeniyle tatil oldu. 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullar 20 Haziran'da kapanıyor. Eğitim yılının son bulmasının hemen öncesinde resmi tatilden ötürü okullar kapandı. Peki, okullar bayramdan sonra açılacak mı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?


İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindei okullar, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılını 20 Haziran 2025 tarihinde noktalıyor. Ancak Kurban Bayramı'ndan ötürü yaşanan resmi tatil ise 5-9 Haziran tarihlerine denk geldi. Öğrenciler de bu tarihlerde okula ara verdi.

Öğrenciler, 10 Haziran Salı günü dersliklere dönüş yapacak ve 20 Haziran Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla okullar eğitim yılını tamamlayacak.



YENİ EĞİTİM- ÖĞRETİM DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?


2025-2026 yılı okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

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