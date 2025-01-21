Okullar ne zaman açılacak? 2. Dönem ne zaman başlıyor? Sömestr tatilin başlamasının ardından milyonlarca öğrenci 2024-2025 eğitim dönemini tamamladı. Bugünlerde tatilde olan öğrenciler 15 Tatilin ne zaman biteceğini arama motorlarında araştırmaya başladı. Peki 15 Tatil ne zaman bitecek? 2. Dönem ne zaman başlayacak? 2025 okullar ne zaman açılacak? İşte tüm detaylar…

1 /4 15 TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

17 Ocak 2025 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte başlayan 15 tatil, hafta sonu tatilinin ardından bugün resmi olarak başladı. 2 haftalık tatil, 2 Şubat Pazar günü sona erecek.

2 /4 2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 3 Şubat 2025 Pazartesi günü ilk ders zilinin çalmasıyla başlayacak.

3 /4 İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 31 Mart 2025 tarihinde başlayacak, 4 Nisan 2025 tarihinde sona erecek. 20 Haziran'da ise yaz tatili başlayacak.

