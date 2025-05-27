Milyonlarca öğrenci ve veli heyecanla okulların kapanış tarihini bekliyor. Okullar bu yıl ne zaman, hangi gün kapanacak, erken mi kapanacak? Mayıs ayının sonunun gelmesi ile birlikte yaz tatili tarihleri araştırılmaya başlandı. Milyonlarca öğrenci ve velisi karnelerin ne zaman dağıtılacağını sorguluyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman dağıtılacak? İşte MEB yaz tatili tarihleri
Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler, veliler ve eğitim camiası "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Karne heyecanı da yavaş yavaş hissedilmeye başlandı. Tatil planlarını şekillendirmek isteyen aileler ve sınav temposundan çıkan öğrenciler konu hakkında bilgi almak istiyor. İşte detaylar...
OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR 2025?
Millî Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre okullar, 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Bu tarihte öğrenciler yaz tatiline başlayacaklar.
OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?
Kurban Bayramı’nın 6-9 Haziran 2025 tarihlerine denk gelmesi nedeniyle okulların erken kapanacağı yönündeki söylentiler ortaya atılmıştı. Ancak Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların 180 iş günü açık olması gerektiğini belirterek bu iddiaları yalanladı ve okulların planlandığı gibi 20 Haziran’da kapanacağını vurguladı .
Bugün, 26 Mayıs 2025 Pazartesi itibariyle, okulların kapanmasına 24 gün kaldı.
MEB RESMİ İNTERNET SİTESİNDE DUYURDU
MEB tarafından yapılan açıklamada, "Bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan 'MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek' başlıklı habere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür." ifadelerine yer verildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Söz konusu haberde özetle, "Millî Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor." şeklinde verilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
Bakanlığımızca "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmış ve eğitim öğretim süreçleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam etmektedir.
Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir."
KARNELER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ALINACAK?
2024-2025 eğitim öğretim yılına ait karne dağıtım tarihi, Millî Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı resmi takvime göre 20 Haziran 2025 Cuma günüdür. Bu tarihte Türkiye genelindeki tüm okullarda karne dağıtımı yapılacak ve öğrenciler yaz tatiline başlayacaklar.
Karne dağıtımı genellikle sabah saatlerinde gerçekleştiriliyor. Ancak, kesin saat bilgisi okul yönetimleri tarafından belirlenebilir. Bu nedenle, karne dağıtım saatini öğrenmek için öğrencilerin veya velilerin ilgili okulun idaresiyle iletişime geçmeleri gerekmektedir.
YAZ TATİLİ NE KADAR SÜRECEK?
Yaz tatili her yıl olduğu gibi bu yıl da yaklaşık 3 ay sürecek.