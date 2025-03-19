Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusu için sağanak, fırtına ve kar yağışı uyarısında bulundu. Bu gelişmenin ardından Ankara'da olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Bugün okullar tatil mi? 18 Mart İstanbul, Ankara'da okullar tatil mi? İşte son dakika Valilik açıklamaları ile kar tatili olan iller...
Okullar tatil mi 19 Mart Çarşamba son dakika açıklamalar ile öğrenci ve velilerin gündemine geldi. Sıcak hava İstanbul'da yerini sağanak yağışa bırakırken, Silivri, Çatalca ve Başakşehir ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.
İSTANBUL'DA BUGÜN (19 MART) OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul'da 19 Mart Çarşamba günü okullar tatil edilmedi. Kar yağışının bazı ilçelerde görülmesi nedeniyle tatil beklentileri arttı. Ancak İstanbul Valiliği'nden yada diğer resmi kurumlardan tatil açıklaması gelmedi.
İstanbul'da çarşamba günü eğitim öğretim normal akışında devam edecek.
ANKARA'DA BUGÜN (19 MART) OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara Valiliği'nden konuyla alakalı herhangi bir açıklama yapılmadı. Ankara'da okulların tatil olması hakkında resmi makamlardan bir açıklama gelmedi. 19 Mart Çarşamba gününe dair herhangi bir kar tatili haberi de gelmedi.
AKOM'DAN İSTANBUL'A UYARI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de sıcaklıkların 20 derece düşeceğinin altını çizerek “Sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir. Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk ve yağışlı sistemin giriş yapması bekleniyor. Bu sistemin etkisiyle, halihazırda yaz sıcaklıklarına yakın seyreden sıcaklıkların 15-20 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği ve aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir” açıklamasında bulunuldu.
19 MART İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Marmara Bölgesi: Çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, zamanla yağış beklenen yüksek kesimlerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
İstanbul: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı