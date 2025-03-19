19 MART İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Marmara Bölgesi: Çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, zamanla yağış beklenen yüksek kesimlerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı



