Okul tatili haberleri öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Meteorolojik verilere göre Trabzon, Malatya, Tunceli, Tokat, Ordu, Giresun, Nevşehir de olumsuz hava koşullarının yaşanacağı belirtildi. Bu değerlendirmeler üzerine Valilik tarafından okulların tatil olup olmadığına yönelik açıklama merak konusu oldu. Peki Malatya’da okullar tatil mi? Ordu, Trabzon, Giresun, Tokat’ta bugün okul tatil mi, Valilikten tatil açıklaması geldi mi? İşte detaylar.
Ülke genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu illerde okuların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Meteoroloji son tahmini verilerine göre, kar yağışlarının Kayseri, Niğde, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt çevreleri, Nevşehir'in doğu, Malatya ve Tunceli'nin kuzey, Tokat'ın doğu ilçeleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli (5-20 cm), yer yer yoğun (20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu. Peki 5 Şubat Çarşamba okullar tatil olacak mı? Hangi iller ve ilçelerde okullar tatil olacak? Trabzon, Malatya, Tunceli, Tokat, Ordu, Giresun, Nevşehir’de okullar tatil mi? İşte MEB ve il valilikleri tarafından yapılan son dakika kar tatili açıklamaları...
Ordu’da okullar tatil mi?
Valilikten yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.Açıklamada, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Korgan ve Mesudiye ilçelerinin tamamında okullarda eğitime yarın için ara verildiği, Akkuş, Çamaş, Çaybaşı, İkizce, Kabadüz ve Ulubey ilçelerinde ise bazı okullarda eğitime ara verildiği aktarıldı.Tamamen veya kısmen eğitime ara verilen ilçelerdeki engeli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Malatya’da okular tatil mi?
6 Şubat 2025 Perşembe günü, Malatya'da okullar tatil edildi. Tatil kararı, Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak adlandırılan depremin ikinci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında alındı.
Malatya Valiliği, konuyla ilgili resmi açıklamasında, 6 Şubat 2025 tarihinde anma programları ve depremde kaybedilenler için düzenlenecek ziyaretler nedeniyle okulların bir gün süreyle tatil edileceğini belirtti.
"İlimiz genelinde trafik yoğunluğu yaşanabileceği, ayrıca öğrenci taşımasında kullanılan servis araçlarının da fazladan bir trafik yoğunluğu oluşturabileceği değerlendirilmiş olup; İlimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime 06 Şubat 2025 tarihinde 1 (Bir) gün süreyle ara verilmiştir."
Trabzon’da okullar tatil mi?
Trabzon için kar tatiliyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Trabzon Valiliğinden okul tatili haberi geldiğinde detaylar burada yer alacaktır.
Tunceli’de okullar tatil mi?
Tunceli Valiliğinden okul tatiline ilişkin bir açıklama gelmedi. Valilikten bugün ve yarın için okul tatili haberi geldiğinde detaylar burada yer alacaktır.
Tokat’ta okullar tatil mi?
Kar tatili kararları, her ilin kendi hava koşulları ve ulaşım durumuna göre ilgili valilikler tarafından belirleniyor. Tokat Valiliğinden okulların tatil edildi edilmediğine ilişkin henüz bir açıklaması yok.
Giresun’da okullar tatil mi?
5 Şubat Çarşamba günü için Gireun Valiliğinden tatil duyurusu yapılmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.