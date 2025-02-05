Ülke genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu illerde okuların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Meteoroloji son tahmini verilerine göre, kar yağışlarının Kayseri, Niğde, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt çevreleri, Nevşehir'in doğu, Malatya ve Tunceli'nin kuzey, Tokat'ın doğu ilçeleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli (5-20 cm), yer yer yoğun (20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu. Peki 5 Şubat Çarşamba okullar tatil olacak mı? Hangi iller ve ilçelerde okullar tatil olacak? Trabzon, Malatya, Tunceli, Tokat, Ordu, Giresun, Nevşehir’de okullar tatil mi? İşte MEB ve il valilikleri tarafından yapılan son dakika kar tatili açıklamaları...