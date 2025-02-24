Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınladığı eğitim takvimine göre, ikinci ara tatil dönemi de belli oldu. Yaklaşık 20 milyon öğrenci yarıyıl tatilinin ardından 2. ara tatili (Nisan) tarihlerini ve kaç gün olduğunu araştırıyor. Bu sene ikinci ara tatil 31 Mart 2025 tarihinde başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler böylece 2. ara tatilde bir haftalık dinlenme fırsatı bulacak.

1 /4 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi internet sitesinden (www.meb.gov.tr) yayınladığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, 2. dönem ara tatili (Nisan tatili) bu sene 31 Mart 2025 günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Bu tarihlerle birlikte öğrenciler ve veliler, Ramazan bayramına gelen 2. ara tatil döneminin bayram ile birleşecek mi? sorusunu da merak etmeye başladı. İşte MEB eğitim öğretim takvimi ve tatil günleri.

2 /4 OKULLARDA 2. ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK?

MEB'in resmi internet sitesi www.meb.gov.tr'de yayınlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, okullarda 2. ara dönem tatili 31 Mart Pazartesi başlayacak ve 4 Nisan 2025 cuma günü sona erecek.

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RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı günü 30 Mart 2025 Pazar gününe denk geliyor. 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı son günü 1 Nisan 2025 Salı son bulacak.

Ramazan Bayramı Tatili: 29,30, 31 Mart ve 01 Nisan 2025 tarihlerinde olup 3,5 gündür. Bu tatilin 2 günü iş gününe denk gelmektedir.