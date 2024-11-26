Ordu’da okullar tatil mi?

Ordu’da 26 Kasım Salı günü okullara 1 günlük ara verilmişti. Ordu Valiliği tarafından yarın için henüz okul tatil açıklaması gelmedi.

Bugün Ordu’da okullar tatil edildi. Ordu Valiliğinden kar tatiline ilişkin açıklama gelmişti. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Ordu'nun Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullar ile Fatsa ilçesinde ise Aslancami, Geyikceli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ile Demirci mahallelerindeki, Ünye ilçesinde ise Pelitliyatak, Yenikent, Yeşilkent, Fatih,Tekkiraz, Erenyurt mahallelerindeki okullarda eğitime yarın ara verildi. Bu bölgelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.