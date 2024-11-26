Kar yağışı yurdun birçok bölgesinde etkili oldu. Köy yolları kapandı, yolcular yollarda mahsur kaldı, ağaçlar devrildi, ekipler yolları açmak için seferber oldu. Birçok ilde okullar kar ve tipi nedeniyle tatil oldu. Bugün kar tatili olan iller arasında Ordu, Artvin, Niğde, Nevşehir de yer aldı. Tatilin keyfini çıkartan öğrenciler Ordu, Artvin, Niğde, Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? sorusuna yanıt arıyor.
Yurdun büyük kısmını etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitim-öğretime ara verildi. Kar yağışının eğitimi olumsuz etkilediği iller arasında Nevşehir, Niğde, Artvin ve Ordu da yer aldı. Kar tatili yapan öğrenciler yarın okul var mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki Ordu, Artvin, Niğde, Nevşehir’de okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba okul tatil haberi valiliklerden geldi mi? İşte detaylar.
Ordu’da okullar tatil mi?
Ordu’da 26 Kasım Salı günü okullara 1 günlük ara verilmişti. Ordu Valiliği tarafından yarın için henüz okul tatil açıklaması gelmedi.
Bugün Ordu’da okullar tatil edildi. Ordu Valiliğinden kar tatiline ilişkin açıklama gelmişti. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Ordu'nun Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullar ile Fatsa ilçesinde ise Aslancami, Geyikceli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ile Demirci mahallelerindeki, Ünye ilçesinde ise Pelitliyatak, Yenikent, Yeşilkent, Fatih,Tekkiraz, Erenyurt mahallelerindeki okullarda eğitime yarın ara verildi. Bu bölgelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.
Artvin’de okullar tatil mi?
Artvin Valiliği yarın yanı 27 Kasım Çarşamba günü okulların tatil olduğuna ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
Artvin Valiliğinden bugün okulların tatil edildiğine ilişkin açıklama yapılmıştı. Valilikten yapılan açıklamada, devam eden kar yağışına ilaveten, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde aşırı buzlanma beklendiği aktarılarak, "Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve öğrencilerin güvenliği için oluşabilecek riskler nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 26 Kasım Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine lerine yer verildi. Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Niğde’de yarın okullar tatil mi?
Niğde’de 26 Kasım Salı günü okullara 1 günlük ara verilmişti. Niğde Valiliği tarafından yarın için henüz okul tatil açıklaması gelmedi.
Niğde’de bugün okullar tatil edilmişti. Valilikten yapılan açıklamada, kentte gece saatlerinde başlayıp, gün boyu devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte oluşabilecek tipi, buzlanma, don olayı ve sis tehlikesi nedeniyle 26 Kasım Salı günü il genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri, kreşler ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Nevşehir’de okullar tatil mi?
Nevşehir Valiliğinden 27 Kasım Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığına ilişkin bir açıklama gelmedi. Nevşehir’de bugün okullar tatil edilmişti. Kararı Valilik duyurmuştu. Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden başlayıp yarın gün boyu devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte oluşabilecek tipi, buzlanma, don olayı ve sis tehlikesi nedeniyle eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi bildirilmişti.