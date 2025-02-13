Ordu'da yarın 14 Şubat okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması

Ordu'nun bazı ilçelerinde artış gösteren kar yağışının ardından valilikten açıklama yapıldı. Öğrenciler ise kar tatili haberini heyecanla bekliyor. Meteoroloji'nin son yaptığı hava durumu tahminlerini ve Ordu'da yarın 14 Şubat okulların tatil olmasına ilişkin resmi açıklamaları sizlere aktarıyoruz.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son yaptığı hava durumu tahminlerinin ardından Ordu'nun özellikle yüksek bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının ardından olumsuz durumlarla karşılaşılmaması adına valilikten son dakika açıklama geldi.
ORDU'DA YARIN 14 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?
Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın 14 Şubat eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.
Açıklamada Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Fatsa, İkizce, Kumru ile Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda yarın eğitime ara verildiği ifade edildi.
ORDU HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 5 GÜNLÜK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi olan mgm.gov.tr'den edinilen bilgielre göre, Ordu'da 5 günlük hava durumu tahminleri şu şekildedir;
Cuma: 2° Güneşli
Cumartesi: 4° Güneşli
Pazar: 5° Sisli
Pazartesi: 2° Yağmurlu
Salı: 2° Yağmurlu