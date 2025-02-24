ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ? 25 ŞUBAT





Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.





Valilikten yapılan yazılı açıklamada, etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, özel öğretim kursları, Kur'an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler) 25 Şubat Salı günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.





Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu görevlileri ile 0-6 yaş çocuğu olup kamuda çalışan annelerin de (karla mücadele tedbirleri kapsamında yürütülen ‘güvenlik, sağlık, karla mücadele' birimleri dışındaki kurumlarda çalışanlar) aynı gün idari izinli sayılacakları ifade edildi.