Ordu'da etkisini sürdüren kar yağışının ardından valilikten resmi açıklamalar da gecikmedi. Meteoroloji'nin uyarıları sonrasında etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte öğrenciler okulların yarın için tatil edilip edilmediğini merak etmeye başladı. Peki Ordu'da yarın 25 Şubat okullar tatil mi? İşte valilikten yapılan son dakika açıklamalar.
Yaklaşık bir haftadır ülke genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava Ordu'da da etkili olmaya devam ediyor. Kar tatili haberi için valilik açıklamalarını bekleyen öğrenciler için sevindiren haber geldi. İşte Ordu Valiliğinden kar tatili açıklaması.
ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ? 25 ŞUBAT
Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, özel öğretim kursları, Kur'an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler) 25 Şubat Salı günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu görevlileri ile 0-6 yaş çocuğu olup kamuda çalışan annelerin de (karla mücadele tedbirleri kapsamında yürütülen ‘güvenlik, sağlık, karla mücadele' birimleri dışındaki kurumlarda çalışanlar) aynı gün idari izinli sayılacakları ifade edildi.