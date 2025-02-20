Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ilin büyük bir kısmı beyaz örtüyle kaplandı. Ordu'da bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentin iç kesimlerinde yoğun kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi. Peki Ordu’da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma Ordu Valiliği açıklama yaptı mı?

1 /5 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Ordu ili genelinde beklenen kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren sahil ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası sokak ve caddeler beyaz örtüyle kaplandı.

2 /5 Ordu Büyükşehir Belediyesi, 434 iş makinesi ve 615 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. İl genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilen Ordu'da çocukların sabahın ilk saatlerinde sokaklara çıkarak, karın keyfini çıkarttı. Peki Ordu’da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma Ordu Valiliği açıklama yaptı mı?

3 /5 Ordu’da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma Ordu Valiliği açıklama yaptı mı? sorusu bugün kar tatili yapan öğrenciler tarafından merak konusu. Ordu Valiliğinden yarın okul tatili konusunda bir açıklama gelmedi.

4 /5 Ordu'da bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentin iç kesimlerinde yoğun kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi. Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda yarın eğitime ara verildiği aktarıldı.

