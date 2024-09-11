2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ortak sınav takvimini açıkladı. MEB’in takvimine göre, 1. dönem 1. yazılılar bu yıl da devam edecek. Bakanlık, bu eğitim döneminde ortak sınavların kapsamını genişleterek, 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde toplamda 12 ortak yazılı gerçekleştirecek. Peki, 1. dönem ortak sınavlar ne zaman yapılacak, nasıl olacak? MEB yeni eğitim yılı ortak sınav takvimi...
1.dönem ortak sınav tarihleri açıklandı. MEB (Mili Eğtiim Bakanlığı) ortak sınav takvimini internet adresi üzerinden paylaştı. Peki, ortak sınavlar ne zaman yapılacak? İşte MEB ortak sınav takviminin ayrıntıları...
2024 2025 ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
2024-2025 eğitim öğretim yılı sınav tarihlerini duyurdu. Bakanlık, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirledi:
2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SINAV TARİHLERİ
Bakanlık, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirledi:
1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024,
1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025,
2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025
2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025
ORTAK SINAVLARIN YAPILACAĞI KADEME SAYISI ARTIRILDI
Geçen yıl 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.
Bakanlığın bu yıl belirlediği kademe ve derslerdeki ortak sınav takvimi şöyle:
2024-2025 ORTAK SINAVLAR NASIL OLACAK?
Bir sınıf düzeyinde birden fazla şube bulunuyorsa şubelerin tamamında aynı derslerin (seçmeli dersler de dahil) sınavları ortak yapılacak. Ortak yazılı sınavların yapılacağı gün ve saatlerde eğitim ve öğretime devam edilecek. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme ve değerlendirmede Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) esas alınacak.
Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı (dinleme ve konuşma) olmak üzere iki aşamada yapılacak. Yazılı sınavlarda okuma ve yazma becerileri, uygulamalı sınavlarda ise dinleme ve konuşma becerileri ölçülecek.
Dinleme ve konuşma sınavları ilgili dersin yazılı sınavından önce veya sonra yapılabilecek. Konuşma sınavları için belirli bir tarih aralığı olmaksızın sınav sürece yayılarak gerçekleştirilecek.
Beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar, teknoloji ve tasarım, müzik ve atölye dersleri gibi uygulamalı derslerin sınavları tüm şubelerde aynı kazanımı ölçecek şekilde yapılacak.
ORTAK SINAV KONU VE SORU DAĞILIMI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Ortak sınav soru ve konu dağılımları henüz yayınlanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1. dönem 1. yazılı örnek soruları https://odsgm.meb.gov.tr/ internet adresinden yayınlanacak. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.