Çeşitli diyet ve beslenme programları uygulayan ancak bir türlü kilo veremeyenler neden kilo veremedikleri üzerine düşünür. Vücutta kilo kaybına direnç gösteren bazı önemli konuları Prof. Dr. Osman Müftüoğlu sıraladı. Neden kilo veremeyiz? Kilo direnci için nelere dikkat edilmeli? İşte Müftüoğlu'ndan dikkat edilmesi gereken kritik öneriler...

1 /7 Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bir türlü kilo verememenin önündeki 6 faktörü sıraladı. İşte kilo direncine yol açan 6 başlık...

2 /7 1) İnsülin direnci olabilir

3 /7 2) Hipotiroidi ve böbrek üstü bezinde hiperaktivite olabilir

4 /7 3) Vücudunuz yağ kaybını tehdit olarak algılıyor olabilir

5 /7 4) Daha fazla aktif olmak gerekiyor

6 /7 5)Duygusal tavrınızı sorgulayın