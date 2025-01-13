Osmangazi Köprüsü ücreti 2025 güncellendi. İstanbul'un simgesi köprülerden Marmara'nın dev projelerine uzanan bu yeni tarife, sürücüler için önemli değişiklikler içeriyor. İzmit Körfezi'ndeki Dilovası Dil Burnu ile Altınova Hersek Burnu arasında inşa edilen Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2025 yılında otomobiller için 399 TL'den 585 TL'ye yükseldi.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yapılan açıklamada 13 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 00.00’dan itibaren otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinde düzenlemeye gidildiği bildirildi. 2025 Osmangazi Köprüsü geçişi ne kadar kaç TL oldu?
2025 OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ ZAMLANDI
Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde trafiği büyük ölçüde rahatlatan Osmangazi Köprüsü'nün yeni geçiş ücretleri ise şöyle:
Araç Sınıfı Geçiş Ücreti (₺)
1 795,00 TL
2 1.270,00 TL
3 1.510,00 TL
4 2.005,00 TL
5 2.530,00 TL
6 555,00 TL
YÜZDE 42.3 ARTTI
Marmara Denizi üzerinde bulunan Osmangazi Köprüsü'nde artış yüzde 42.3'ü buldu. Osmangazi Köprüsü geçişi otomobiller için 399 TL'den 585 TL'ye yükseldi.
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILDI?
Osmangazi Köprüsü, 30 Haziran 2016 akşamında Türk motosiklet pilotu Kenan Sofuoğlu cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve başbakanı Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenle açılmıştır
Geçiş Ücretlerine KDV Dahil
Tüm geçiş ücretlerinin KDV dâhil olduğu belirtilirken, yeni tarifeler 13 Ocak 2025 tarihinden itibaren uygulanacak. Detaylı bilgi ve güncel duyurular için Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi ziyaret edilebilir.
2024 yılında Osmangazi Köprüsü'nden 19 milyon 464 bin 305 araç geçti
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÖZELLİKLERİ
Genel Bilgiler
Açılış Tarihi:30 Hazi
Konum: Körfez, Kocae
Bağlantı:İstanbul
Mühendislik Özellikleri
Ana İp Uzunluğu:1.550
Kule Yüksekliği: 252
Yol Genişliği:35 metre
Köprü Uzunluğu: 2.
Güzergah ve Bağlantılar
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu: Osmangazi Köprüsü, bu yolların bir parçası olup, iki önemli şehir arasındaki ulaşımı hızlandırmaktadır.
Alternatif Kara Yolu: Köprü, İzmit Körfezi'ni geçmek için alternatif bir yol sunarak, mevcut feribot hatlarını ve kara yolunu hafifletmiştir.
Sadece köprü kullanarak körfez geçişi 2 saatten 6 dakikaya, projenin tümü tamamlandığında ise ortalama 8 saat süren İstanbul-İzmir yolculuğu 3,5 saate düşmüştür.