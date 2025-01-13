Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yapılan açıklamada 13 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 00.00’dan itibaren otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinde düzenlemeye gidildiği bildirildi. 2025 Osmangazi Köprüsü geçişi ne kadar kaç TL oldu?