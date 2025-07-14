DGS sınav yerleri 2025, ÖSYM tarafından resmen duyuruldu. Türkiye’de önlisans mezunlarının 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için büyük bir fırsat sunan 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10:15’te düzenlenecek. 2025 DGS sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

1 /5 Bu yılki DGS sınavı 20 Temmuz'da yapılacak. Sınava yaklaşık 1 hafta kaldı ve on binlerce adayın gündeminde DGS sınav giriş belgesi yer alıyor. Sınava girecekleri ilçe ve binayı öğrenmek isteyenlerin sıkça başvurduğu soru "2025 DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" şeklinde...

2 /5 DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025 AÇIKLANDI MI? DGS sınav giriş belgesi, osym.ais.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre sınav 20 Temmuz Pazar günü organize edilecek. Genellikle sınav giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce erişime açılıyor. 10 Temmuz’da Dikey Geçiş Sınavı giriş belgelerinin açıklanması bekleniyor.

3 /5 DGS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI “DGS sınav giriş belgesi yayınlandı” duyurusu geldikten sonra adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte osym.ais.gov.tr adresinden sınav giriş belgesine erişim sağlayabilecek. DGS sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafının olması zorunlu olacak. Sınav giriş belgesi renkli veya renksiz çıktı olarak alınabilecek. Sınav giriş belgesinin üzerinde adayların uyması gereken sınav kuralları, sınavın yapılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak.





4 /5 SINAV 20 TEMMUZ’DA DÜZENLENECEK İki yıllık ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen adaylar DGS oturumlarında ter dökecek. 20 Temmuz’da düzenlenecek sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan toplam 100 soru yöneltilecek. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak