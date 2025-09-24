Üniversiteye yerleşemeyen adayların merakla beklediği YKS ek tercihler için süreç yakından takip ediliyor. Adaylar, "2025 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, boş kontenjanlar ve taban puanları bilgisi açıklandı mı?" sorularına yanıt ararken gözler ÖSYM’nin duyurusuna çevrildi. r. İlk yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar ek tercih kılavuzunu bekliyor. YKS ek tercih (yerleştirme) kılavuzu 2025 yayınlandı mı? Üniversite boş kontenjanlar ve taban puanları bilgisi açıklandı mı? İşte 2025 ÖSYM YKS ikinci yerleştirme kılavuzu sorgulama ve görüntüleme ekranı!
YKS ek tercih kılavuzunda son durum, üniversiteli olma hayali kuran binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS ek tercih kılavuzu 2025 için gözler ÖSYM’ye çevrildi.
YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, boş kontenjanlar ve taban puanları bilgisi açıklandı mı?
ÖSYM tarafından yayınlanacak olan YKS ek tercih takvimi, henüz resmi olarak açıklanmadı. Geçmiş yıllara göre, ek tercihlerin yerleştirme sonuçlarının ardından 2-3 hafta içinde başlaması bekleniyor. İlk yerleştirme sonuçları 28 Ağustos'ta açıklandı. Buna göre Eylül'ün üçüncü haftasında kılavuzun yayınlanacağı tahmin ediliyor.
YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak 2025?
YKS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024 tarihinde açıklanmasının ardından üniversite ek yerleştirme kılavuzu ise 6 Eylül'de yayınlanmıştı. ÖSYM'nin paylaşımının ardından ek tercihler, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmıştı.
YKS ek yerleştirme işlemleri adayların, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından bireysel yapacak.
YKS ÜNİVERSİTE EK TERCİH BOŞ KONTENJANLAR TABAN PUANLARI 2025
YKS 2025 taban puanları paylaşıldı. ÖSYM, resmi internet sayfası üzerinden YKS yerleştirme sonuçlarına dair verileri yayınladı. YKS üniversiteleri en düşük ve en yüksek puanları belli oldu.
İlk tercihte yerleşenler ek tercih yapabilir mi?
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
Tercih yapan ve herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar ek yerleştirmeden yararlanabilecek.
YKS ek yerleştirme nasıl yapılacak?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2025-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.
YKS ek tercih (yerleştirme) işlemi nedir?
Ek tercih, YKS sonuçlarına göre yapılan ilk yerleştirmelerin ardından boş kalan kontenjanlara adayların yeniden başvurabilmesini sağlayan ikinci bir tercih sürecidir. Bu süreçte adaylar, boş kontenjanları değerlendirme şansı bulur. Üniversiteye yerleşme hakkını elde edemeyen adaylar için ek tercihler yeni bir fırsat anlamına gelir.
EK TERCİH YAPACAK ADAYLAR DİKKAT
Merkezi yerleştirmelerde öğrencilerden ücret alınmazken ek tercihlerde ücret alınıyor. 2024 yılında tercih ücreti 80 lira olarak belirlenmişti. Bu yıl ek tercih ücretinin 100 lira üzerinde olması bekleniyor. YKS ek tercih ücreti, kılavuzda yer alacak. YKS ek tercih ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak. Ödemeler, anlaşmalı bankaların mobil uygulamalarından, banka şubelerinden ATM'lerden yapılabilecek. Alternatif olarak adaylar ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi e-Ödemeler bölümünden ücreti yatırabilirler.