Üniversiteye yerleşemeyen adayların merakla beklediği YKS ek tercihler için süreç yakından takip ediliyor. İlk yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar ek tercih kılavuzunu bekliyor.
YKS ek tercihlerle ilgili beklenen açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'dan geldi.
YKS ek tercih işlemleri 25-30 Eylül tarihleri arasında ösym.ais.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. ÖSYM’den yapılan açıklamada 2025 YKS ek tercih ön bilgi kılavuzunun yayımlandığı bilgisi paylaşıldı. Merkezi yerleştirmelerde boş kalan kontenjanlar ile birlikte kayıt döneminde boş kalan kontenjanlar, kılavuzda yer alıyor.
ÖSYM'den yapılan açıklamada " 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.
Adaylar, 2025-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 25 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'te başlayacak ve 30 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Bu Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Tercih yapacak adayların tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacak Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.
Ek yerleştirme işlemleri, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2025-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
YKS 2025 taban puanları paylaşıldı. ÖSYM, resmi internet sayfası üzerinden YKS yerleştirme sonuçlarına dair verileri yayınladı. YKS üniversiteleri en düşük ve en yüksek puanları belli oldu.
İlk tercihte yerleşenler ek tercih yapabilir mi?
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
Tercih yapan ve herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar ek yerleştirmeden yararlanabilecek.
YKS ek yerleştirme nasıl yapılacak?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2025-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.
YKS ek tercih (yerleştirme) işlemi nedir?
Ek tercih, YKS sonuçlarına göre yapılan ilk yerleştirmelerin ardından boş kalan kontenjanlara adayların yeniden başvurabilmesini sağlayan ikinci bir tercih sürecidir. Bu süreçte adaylar, boş kontenjanları değerlendirme şansı bulur. Üniversiteye yerleşme hakkını elde edemeyen adaylar için ek tercihler yeni bir fırsat anlamına gelir.
EK TERCİH YAPACAK ADAYLAR DİKKAT
Merkezi yerleştirmelerde öğrencilerden ücret alınmazken ek tercihlerde ücret alınıyor. 2024 yılında tercih ücreti 80 lira olarak belirlenmişti. Bu yıl ek tercih ücretinin 100 lira üzerinde olması bekleniyor. YKS ek tercih ücreti, kılavuzda yer alacak. YKS ek tercih ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak. Ödemeler, anlaşmalı bankaların mobil uygulamalarından, banka şubelerinden ATM'lerden yapılabilecek. Alternatif olarak adaylar ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi e-Ödemeler bölümünden ücreti yatırabilirler.