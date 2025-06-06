Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
NOTERLERİN ÇALIŞMA GÜNLERİ: Bayramda noterler açık mı? 6-7-8-9 Haziran Kurban Bayramı'nda noterler çalışıyor mu, kapalı mı?

NOTERLERİN ÇALIŞMA GÜNLERİ: Bayramda noterler açık mı? 6-7-8-9 Haziran Kurban Bayramı'nda noterler çalışıyor mu, kapalı mı?

09:416/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Kurban Bayramı tatiline kısa bir süre kala noterlerin bayramda açık olup olmayacağı merak ediliyor. 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak bayram süresince noter işlemi yapması gereken vatandaşlar, “Bayramda noterler açık mı, kapalı mı?” sorusuna yanıt arıyor. Resmi tatil kapsamında hizmet veren kurum ve kuruluşlar kapalı olurken, noterlerin durumu ise nöbetçi sistemine bağlı olarak değişebiliyor. İşte 2025 Kurban Bayramı’nda noterlerin çalışma saatlerine dair merak edilen detaylar…

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, noter işlemleri için bayram döneminde hizmet alıp alamayacaklarını araştırıyor. Resmi tatil kapsamına giren bayram günlerinde noterler genellikle kapalı olurken, bazı illerde nöbetçi noter uygulaması devreye giriyor. Bu kapsamda 6, 7, 8 ve 9 Haziran tarihlerinde noterler açık mı, nöbetçi noter nerede olacak soruları öne çıkıyor. İşte 2025 Kurban Bayramı’nda noter hizmetlerine dair son bilgiler…

BAYRAMDA NOTERLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

5 Haziran Perşembe arefe günü noterler öğleye kadar hizmet vermiştir. Dört gün süren Kurban Bayramı boyunca ise noterler kapalı olacak ve yerlerine nöbetçi noterlikler hizmet verecek.

Noterler 10 Haziran Salı günü normal çalışma düzenlerine devam edecekler. Noterlikler genellikle hafta içi 09:00 / 17:00 arasında hizmet verir.

#noter
#noterler açık mı
#bayramda noterler kapalı mı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kurban eti nasıl saklanır, kesildikten ne kadar süre sonra dondurulur?