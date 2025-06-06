Kurban Bayramı tatiline kısa bir süre kala noterlerin bayramda açık olup olmayacağı merak ediliyor. 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak bayram süresince noter işlemi yapması gereken vatandaşlar, “Bayramda noterler açık mı, kapalı mı?” sorusuna yanıt arıyor. Resmi tatil kapsamında hizmet veren kurum ve kuruluşlar kapalı olurken, noterlerin durumu ise nöbetçi sistemine bağlı olarak değişebiliyor. İşte 2025 Kurban Bayramı’nda noterlerin çalışma saatlerine dair merak edilen detaylar…

1 /3 Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, noter işlemleri için bayram döneminde hizmet alıp alamayacaklarını araştırıyor. Resmi tatil kapsamına giren bayram günlerinde noterler genellikle kapalı olurken, bazı illerde nöbetçi noter uygulaması devreye giriyor. Bu kapsamda 6, 7, 8 ve 9 Haziran tarihlerinde noterler açık mı, nöbetçi noter nerede olacak soruları öne çıkıyor. İşte 2025 Kurban Bayramı’nda noter hizmetlerine dair son bilgiler…

2 /3 BAYRAMDA NOTERLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU? 5 Haziran Perşembe arefe günü noterler öğleye kadar hizmet vermiştir. Dört gün süren Kurban Bayramı boyunca ise noterler kapalı olacak ve yerlerine nöbetçi noterlikler hizmet verecek.