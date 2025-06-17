ÖTV matrah oranları düzenlemesi 2025, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin Meclis'e gelmesiyle beraber kamuoyunun gündemine geldi. Son dakika haberine göre AK Parti, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Buna göre binek otomobillerin vergilendirilmesinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)matrahları güncellenecek. Otomobil fiyatlarını büyük oranda etkileyen Özel Tüketim Vergisi’nin değişmesi için kanun teklifi Meclis’e sunuldu. Peki, ÖTV düzenlemesinden TOGG etkilenecek mi? İşte detaylar...
Otomobil sektörünü ve otomobil almak isteyenleri ilgilendiren Özel Tüketim Vergisi’ne ilişkin yeni kanun teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.
ÖTV oranlarıve ÖTV matrahlarında değişikliğe gidilmesi öngörülüyor.
AK Parti tarafından sunulan teklifte uzun süredir içten yanmalı motora sahip araçlardaki yüzde 80’lik ÖTV’nin kalıcı hale gelmesi bekleniyor.
4 ÖTV DİLİMİ TARİH OLACAK
İçten yanmalı motora sahip araçlarda yüzde 45, 50, 60, 70 ÖTV oranı yeni teklif kabul edilirse ortadan kalkmış olacak. Günümüzde matrah değerleri düşük kaldığı için en küçük içten yanmalı motora sahip araçlarda bile yüzde 80 ÖTV oranı uygulanıyor.
YENİ ÖTV ORANLARI NE KADAR OLACAK?
Mevcut durumda akaryakıtla çalışan binek otomobillerin vergilendirilmesinde temelde motor silindir hacmi ve matrah olmak üzere iki kriter kullanılıyor. Ancak zaman içerisinde araçların değerlerindeki hızlı artışa karşın, uygulanan matrahlar yetersiz kaldı.
Vergi oranları yüzde 45 ila yüzde 220 arasında olmasına rağmen, matrah güncellemesine ilişkin yetkinin sonuna gelinmesi nedeniyle yerli ve yabancı ayrımı veya yüksek ve düşük bedel ayrımı yapılmadan fiilen tüm araçlar yüzde 80, yüzde 150 ve yüzde 220 oranında vergilendiriliyor.
Teklifle, akaryakıtla çalışan binek otomobillerde uygulanan ÖTV matrahları, piyasa koşullarında oluşan fiyatları etkilemeyecek ve güncel ÖTV oranlarına uygun olacak şekilde yeniden belirlenecek.
HİBRİT OTOMOBİLLERDE ÖTV DEĞİŞİYOR
Hibrit yani hem içten yanmalı hem de elektrikli motoru olan araçlarda ÖTV oranı değişecek.
Elektrik motoru 50 kW’yı geçip motor silindir hacmi 1800 cc’yi geçmeyenlerde ÖTV yüzde 80, elektrik motoru 100 kW’yı geçip silindir hacmi 2500 cc’yi geçmeyenlerde ÖTV oranı yüzde 130’dan yüzde 150’ye çıkacak.
Daha yüksek motor hacmi ve elektrik motoru gücü olanlarda bu oran yüzde 220’ye çıkacak.
ELEKTRİKLİLER İÇİN YETKİ CUMHURBAŞKANINDA
Elektrikli araçların ÖTV'sinde yapılacak düzenleme için Cumhurbaşkanına menzil ve batarya kapasitesine göre farklı ÖTV oranları belirlenmesi yetkisi verilecek.
ÖTV DÜZENLEMESİNDEN TOGG ETKİLENECEK Mİ?
Yerli ve milli marka Togg, motor gücü ve matrah kriterleri sayesinde şu anda %10 ÖTV diliminde yer alıyor. Ancak opsiyonel donanım eklendiğinde bu oran %40’a kadar çıkabiliyor. Yeni düzenlemede Togg için özel bir istisna ya da değişiklik yapılacağına dair bir açıklama henüz bulunmuyor. Cumhurbaşkanına verilecek yetki kapsamında ileride Togg’un vergilendirilmesinde farklı bir uygulama yapılabilir.