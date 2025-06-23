ÖTV DÜZENLEMESİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR HAZİRAN 2025: ÖTV oranları değişecek mi? Yeni ÖTV matrahları ne kadar olacak, Meclis'ten geçti mi?

2025 yılına ilişkin ÖTV düzenlemesi Meclis gündemine geldi. Ekonomiyle ilgili geniş kapsamlı düzenlemeleri içeren yeni kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Teklif kapsamında elektrikli araçların ÖTV oranlarının belirlenmesine yönelik yenilikler getirilirken, mevcut taşıt fiyatlarını doğrudan etkileyecek bir vergi artışı öngörülmüyor. Ayrıca fosil yakıtlı araçlar için matrah güncellemeleri de teklifte yer aldı. Peki, ÖTV oranları değişecek mi? Yeni düzenleme yasalaştı mı?
Otomobilde ÖTV düzenlemesi geliyor! Meclis’e sunulan yeni ekonomi paketi, otomobil alacakları yakından ilgilendiriyor. Elektrikli araçların ÖTV oranlarına dair düzenlemeler öne çıkarken, benzinli ve dizel araçlar için de matrah güncellemeleri gündemde. Fiyatlara doğrudan yansıma şimdilik beklenmiyor, ancak yasa teklifinin içeriği dikkat çekiyor. Peki, ÖTV matrahı değişti mi, düzenleme Meclis’ten geçti mi?
YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ 2025 SON DAKİKA || ÖTV ORANLARI DEĞİŞECEK Mİ, MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
Yeni ÖTV düzenlemesi henüz Meclis'ten geçmedi. TBMM'de bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifini ele alacak. Teklifle, bazı fosil yakıtla çalışan binek otomobiller ile hem fosil yakıt kullanan hem de elektrik motoru bulunan bazı hibrit otomobillerin ÖTV matrah eşiklerinde ve oranlarında değişikliğe gidiliyor.
ÖTV MATRAHI DEĞİŞİYOR MU, NE KADAR OLACAK?
Mevcut durumda akaryakıtla çalışan binek otomobillerin vergilendirilmesinde temelde motor silindir hacmi ve matrah olmak üzere iki kriter kullanılıyor. Ancak zaman içerisinde araçların değerlerindeki hızlı artışa karşın, uygulanan matrahlar yetersiz kaldı.
Vergi oranları yüzde 45 ila yüzde 220 arasında olmasına rağmen, matrah güncellemesine ilişkin yetkinin sonuna gelinmesi nedeniyle yerli ve yabancı ayrımı veya yüksek ve düşük bedel ayrımı yapılmadan fiilen tüm araçlar yüzde 80, yüzde 150 ve yüzde 220 oranında vergilendiriliyor. Teklifle, akaryakıtla çalışan binek otomobillerde uygulanan ÖTV matrahları, piyasa koşullarında oluşan fiyatları etkilemeyecek ve güncel ÖTV oranlarına uygun olacak şekilde yeniden belirlenecek.
YENİ ÖTV ZAMMI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeye göre, Kanun'un II sayılı listesinde yer alan ve yerli katkı oranı en az yüzde 40 olan mallar ile eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ve mopedler dahil motosikletler ile bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtların, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından münhasıran milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ilk iktisabı vergiden müstesna tutulacak. Kanun'un II sayılı listesindeki mallar için oranlar ile bu oranlara esas Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarının alt ve üst sınırlarını 3 katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde kalmak şartıyla binek otomobiller ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş steyşın vagon ve yarış arabaları dahil diğer motorlu taşıtların motor silindir hacmi, menzilleri ve batarya kapasiteleri için de farklı oranlar belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.
Bazı fosil yakıtla çalışan binek otomobiller ile hem fosil yakıt kullanan hem de elektrik motoru bulunan bazı hibrit otomobillerin ÖTV matrah eşiklerinde ve oranlarında değişikliğe gidiliyor. Buna göre, motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre alınacak ÖTV oranları, yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek.
Kamyonet cinsi araçlardan arazi taşıtı sınıfında olan ve azami yük kütlesi 3 bin 500 kilogramı geçmeyen arazi taşıtları için ÖTV oranı yüzde 50 olarak uygulanacak.
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yapılan değişiklik kapsamında ise dağıtıcılar, herhangi bir dağıtıcıdan toptan LPG ticareti kapsamında LPG satın alabilecek ancak bu LPG'yi başka bir dağıtıcıya satamayacak.
Teklif henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Kanun teklifi Meclis'ten geçtikten sonra yürürlüğe girecek.
MENZİLE GÖRE ÖTV
Teklifte elektrikli, hibrit veya benzinli/dizel araçların mevcut fiyatlarını değiştirecek bir güncelleme yer almıyor. Ancak, bu araçların ÖTV oranlarını belirlemek için Cumhurbaşkanı’na doğrudan yetki veriliyor. Buna göre, ÖTV kanununa eklenen değişiklikle Cumhurbaşkanı araçların motor silindir hacmi, menzili ve batarya kapasitesine göre farklı oranlar belirleyebilecek.
Yeni ekonomi paketi teklifinde fosil yakıtla çalışan otomobiller için matrah düzenlemesi de yapıldı. Otomobillerde ÖTV matrah limitleri son olarak 2022’de güncellenmiş ve 1600 cc’ye kadar olan otomobillere yüzde 60 ile 70’lik yeni baremler eklenmişti. Ancak, artan fiyatlar nedeniyle mevcut baremler (yüzde 45, 50, 60 ve 70) geçerliliğini yitirmişti. Tüm otomobillerden en az yüzde 80 ÖTV alınıyordu. Matrah güncellemesine ilişkin yetkinin sonuna gelinmesi nedeniyle, geçerliliğinin yitiren vergi baremleri teklifle birlikte kaldırılıyor. Böylece otomobillerde ÖTV’ler yüzde 80, yüzde 150 ve yüzde 220 olmak üzere üç baremde toplanacak. Güncellenmiş yeni limitler ise teklif geçtiğinde herhangi bir ÖTV indirimi veya artışına sebep olmayacak.
LÜKS KAMYONETLERE AYAR
Bu arada arkası kasa olan lüks 4x4 kamyonetlerde mevcut ÖTV’nin yüzde 4 olarak uygulandığı, yasa teklifiyle oranın yüzde 50’ye çıkarıldığı öğrenildi. Teklifte diğer ciplerle ilgili oran değişikliğinin olmadığı vurgulandı.