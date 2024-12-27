Engelli bireylerin ÖTV’siz araç alımına ilişkin düzenlemelerde önemli değişiklikler yapıldı. Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi istisnası için yüzde 40 yerlilik şartı getirildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki ÖTV muafiyeti ile araç sahibi olabilmek için aranan koşullar nelerdir? İşte detaylar.
Engelli bireylerin ÖTV’siz araç alımına ilişkin düzenlemelerde önemli değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, bu istisnadan faydalanacak araçların yüzde 40 yerlilik oranına sahip olması gerekecek. Ayrıca, istisna kapsamında alınan araçların elde tutulma süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.
TBMM’de daha önce kabul edilen düzenleme, malul ve engelli bireylerin ÖTV’siz araç alımı için yüzde 20 yerlilik oranı şartı getiriyordu. Ancak Cumhurbaşkanı’na, bu oranı değiştirme yetkisi tanınmıştı. Bugün yürürlüğe giren kararla, bu oran yüzde 40’a yükseltildi.
Bakanlık yetkilileri, bu düzenlemenin yerli otomobil üretimini teşvik etmek ve cari açıkla mücadeleye destek olmak amacıyla yapıldığını belirtti.
KİMLER ÖTV MUAFİYETİNDEN YARARLANIYOR?
ÖTV muafiyetli araç hakkından yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar yararlanabiliyor. Yüzde 90 ve üzeri engele sahip kişiler için bir yaş sınırlaması yok ve belirleyeceği kişiler de aracı kullanabiliyor.
Engelli kişi 18 yaşının altında veya araç kullanamayacak durumda ise aile bireylerine bu aracı kullanma hakkını tanınıyor. Ayrıca yine bu kişiler, aracın satın alım işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
ÖTV muafiyetli araç alımından şehit eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus yararlanabiliyor.
HANGİ ARAÇLAR ALINABİLİYOR?
2025 yılı yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan üst limiti de 2025 yılı için netleşti.
Buna göre, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43,93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL'ye yükselecek.
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