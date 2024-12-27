TBMM’de daha önce kabul edilen düzenleme, malul ve engelli bireylerin ÖTV’siz araç alımı için yüzde 20 yerlilik oranı şartı getiriyordu. Ancak Cumhurbaşkanı’na, bu oranı değiştirme yetkisi tanınmıştı. Bugün yürürlüğe giren kararla, bu oran yüzde 40’a yükseltildi.

Bakanlık yetkilileri, bu düzenlemenin yerli otomobil üretimini teşvik etmek ve cari açıkla mücadeleye destek olmak amacıyla yapıldığını belirtti.