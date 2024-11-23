Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, 2000 model ve altı araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir kanun teklifi sunuldu. Teklifte, 25 yaşından büyük araç sahiplerinin araçlarını hurdaya ayırarak ÖTV'siz yeni bir araç satın alabilmeleri öngörülüyor. Bu da Türkiye'de TÜİK verilerine göre kayıtlı bulunan 3 milyondan fazla 25 yaş üstü araç sahibini ilgilendiriyor. Peki, ÖTV'siz araç düzenlemesi teklifi mecliste kabul edildi mi? İşte konuya ilişkin son gelişmeler...
TBMM’ye sunulan yeni kanun teklifi, 25 yaşından büyük araç sahiplerine ÖTV muafiyetiyle yeni araç alma teşviki, şoför esnafına vergisiz ticari araç satışı ve ağır hasarlı araçların trafikten kaldırılmasına yönelik düzenlemeler içeriyor.
2019'dan bu yana hurda araç sahipleri için ÖTV indirimi uygulanmazken, yeni teklif kapsamında 25 yaş ve üzerindeki araçlarını geri dönüşüme verenlere bir defaya mahsus olmak üzere Türkiye'de üretilmiş yeni araçlar için Özel Tüketim Vergisi'nden muafiyet sağlanması talep edildi.
Bu düzenlemenin, yaşlı araçların ekonomiye kazandırılması, ithalatın azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve enerji tasarrufuna katkı sağlaması amaçlanıyor.
Teklif gerekçesinde, TÜİK verilerine göre 2024 yılı itibarıyla Türkiye'deki araç sayısının 30 milyonu geçtiği, bu araçların yaş ortalamasının ise 14,5 olduğu belirtiliyor.
21 yaşından büyük araçların, toplam araçların %25'ini oluşturduğuna dikkat çekilerek, yaşlı araçların tamir ve bakım maliyetlerinin yüksekliği, çevreye zararları ve trafik güvenliği açısından tehlike oluşturduğu vurgulanıyor.
Bu çerçevede, 25 yaş üstü araçların geri dönüşüme kazandırılması, ekonomik ve çevresel fayda sağlayacak bir adım olarak değerlendiriliyor.
ŞOFÖR ESNAFINA VERGİSİZ ARAÇ SATIŞI
Ticari araç sahibi şoför esnafını desteklemeye yönelik hazırlanan başka bir kanun teklifinde, mevcut araçlarını yenileyen ve ticari faaliyetlerde kullanmak şartıyla yeni araç alacak şoförlere ÖTV ve KDV muafiyeti sağlanması öneriliyor.
Teklife göre, geçimini sadece bir araçla sağlayan esnafa bu muafiyetin tanınması, ticari araçların yenilenmesini ve taşımacılık faaliyetlerinin daha konforlu, güvenli şekilde devam etmesini kolaylaştıracak.
TÜİK verilerine göre Türkiye'de minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyon gibi ticari araçların sayısı 6,5 milyonun üzerinde.
Ticari araçların kısa sürede yıprandığı ve bakım masraflarının yüksek olduğu göz önüne alındığında, bu düzenlemenin şoför esnafına ciddi bir destek sağlaması bekleniyor.
Bir diğer teklifte, kaza veya doğal afet nedeniyle ağır hasar gören ve ekonomik ömrünü tamamlamış araçların tamir edilerek yeniden trafiğe çıkarılmasının yasaklanması gündeme getirildi.
Bu kurala aykırı hareket eden kişilere 500 bin Türk Lirası para cezası verilmesi önerildi.
Bu tekliflerin hayata geçirilmesi durumunda, otomotiv sektörünün canlanması, çevreye duyarlı uygulamaların yaygınlaşması ve vatandaşların ulaşım güvenliğinin artırılması bekleniyor