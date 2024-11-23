ŞOFÖR ESNAFINA VERGİSİZ ARAÇ SATIŞI





Ticari araç sahibi şoför esnafını desteklemeye yönelik hazırlanan başka bir kanun teklifinde, mevcut araçlarını yenileyen ve ticari faaliyetlerde kullanmak şartıyla yeni araç alacak şoförlere ÖTV ve KDV muafiyeti sağlanması öneriliyor.





Teklife göre, geçimini sadece bir araçla sağlayan esnafa bu muafiyetin tanınması, ticari araçların yenilenmesini ve taşımacılık faaliyetlerinin daha konforlu, güvenli şekilde devam etmesini kolaylaştıracak.





TÜİK verilerine göre Türkiye'de minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyon gibi ticari araçların sayısı 6,5 milyonun üzerinde.