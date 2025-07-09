Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) eğitim sonu sınav takvimi açıklandı. Uzun süredir beklenen bu duyuru, genç polis adaylarının mezuniyet yolunda atacakları son adımı belirliyor. Yoğun ve disiplinli bir eğitim sürecinin ardından, bu sınavlar öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçerek mesleğe atılmaları için önemli bir kilometre taşı olacak. PMYO 2. sınıfların merakla beklediği sınav tarihleri ve detaylı bilgiler, Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinde yayımlandı. Peki, PMYO 2. sınıflar eğitim sonu sınavı ne zaman gerçekleşecek?

1 /5 Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) 2. sınıf eğitim sonu sınav takvimi duyurusu geldi. PMYO 2. sınıf öğrencilerini yakından ilgilendiren eğitim sonu sınav takvimi ve süreç ayrıntıları, Polis Akademisi tarafından resmen duyuruldu. Polis adaylarının heyecanla beklediği bu sınavlar, meslek hayatlarına ilk adımlarını atmaları için belirleyici olacak. Peki PMYO eğitim sonu sınavı ne zaman? İşte 2024-2025 PMYO 2. Sınıflar Eğitim Sonu Sınavı takvimi:

2 /5 2024-2025 PMYO 2. Sınıflar Eğitim Sonu Sınavı'na ilişkin yayımladığı duyuruda; "Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin Eğitim Sonu Sınavı başlıklı 19/A maddesinin 1’inci fıkrasında "Yüksekokul öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır." hükmü amirdir.

3 /5 Amir hüküm gereğince 2024-2025 eğitim öğretim yılında Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olan öğrenciler sınava tabi tutulacaklardır.

4 /5 PMYO eğitim sonu sınavı ne zaman? Söz konusu öğrencilerin sınavları, 03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümleri gereği, 17-18 Temmuz 2025 tarihlerinde öğrenim gördükleri Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde yapılacaktır.