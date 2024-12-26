POCO X7 serisi hakkında son günlerde oldukça fazla detay sızdırıldı. Bu da potansiyel alıcıları heyecanlandırıyor. Gelin, sızdırılan bilgilere dayanarak POCO X7 serisinin ne gibi özellikler sunacağını daha yakından inceleyelim.
POCO, X7 serisini Ocak 2025'te tanıtmaya hazırlanıyor. Seri, POCO X7 ve POCO X7 Pro olmak üzere iki modelden oluşacak. POCO X7, Redmi Note 14 Pro'nun yeniden markalanmış bir versiyonu olarak sunuluyor. POCO X7 Pro ise büyük ölçüde Redmi Turbo 4 modelinden ilham alacak.
Şık ve Modern Tasarım: POCO X7 serisi, genç ve dinamik kullanıcıları hedefleyen modern bir tasarıma sahip. Farklı renk seçenekleriyle ve zarif hatlarıyla dikkat çekiyor. Büyük ve Canlı Ekran: Serideki tüm modellerin büyük, yüksek çözünürlüklü ve yüksek yenileme hızına sahip AMOLED ekranlara sahip olması bekleniyor. Bu da daha akıcı bir kullanım deneyimi ve daha canlı görseller sunacak.
POCO X7 serisi, amiral gemisi seviyesine yakın performans sunan güçlü işlemcilerle donatılacak. Bu sayede oyun oynamak, video düzenlemek gibi işlemler daha keyifli hale gelecek.
POCO X7 özellikleri neler olacak?
İşlemci: MediaTek Dimensity 7300 Ultra
RAM: 8 GB veya 12 GB
Depolama: 256 GB veya 512 GB
Ekran: 6,67 inç AMOLED, 1.5K dosyalar, 120 Hz yenileme hızı
Ana Kamera: 50 MP, OIS destekli
Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP
Makro Kamera: 2 MP
Ön Kamera: 20 MP
Batarya: 5.110 mAh, 45W hızlı şarj desteği
Diğer Özellikler:
IP68 su ve toz ölçümü
TÜV Rheinland göz koruma sertifikası
Gorilla Glass Victus 2 ekran koruması
POCO X7 Pro Özellikleri neler olacak?
İşlemci: MediaTek Dimensity 8400 Ultra
RAM: 8 GB veya 12 GB
Depolama: 256 GB veya 512 GB
Ekran: 6,67 inç AMOLED, 1.5K dosyalar, 120 Hz yenileme hızı, 3200 nit maksimum parça, 2560 Hz dokunmatik parmak hızı
Ana Kamera: 50 MP, OIS destekli
Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP
Makro Kamera: 2 MP
Ön Kamera: 20 MP
Batarya: 6.000 mAh, 90W hızlı şarj desteği
Diğer Özellikler:
IP68 su ve toz ölçümü
Gorilla Glass 7i ekran koruması
Xiaomi HyperOS 2 Arayüzü
POCO X7 serisi ne zaman satışa sunulacak?
POCO X7 ve POCO X7 Pro modeli Ocak 2025'te Hindistan'da satışa sunulacak.