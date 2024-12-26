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POCO X7 serisinin tasarımı ve teknik özellikleri ortaya çıktı: Redmi Turbo 4 modelinden ilham alınacak

POCO X7 serisinin tasarımı ve teknik özellikleri ortaya çıktı: Redmi Turbo 4 modelinden ilham alınacak

13:4526/12/2024, Perşembe
G: 26/12/2024, Perşembe
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POCO X7 ve POCO X7 Pro özellikleri ve fiyatı

POCO X7 serisi hakkında son günlerde oldukça fazla detay sızdırıldı. Bu da potansiyel alıcıları heyecanlandırıyor. Gelin, sızdırılan bilgilere dayanarak POCO X7 serisinin ne gibi özellikler sunacağını daha yakından inceleyelim.

POCO, X7 serisini Ocak 2025'te tanıtmaya hazırlanıyor. Seri, POCO X7 ve POCO X7 Pro olmak üzere iki modelden oluşacak. POCO X7, Redmi Note 14 Pro'nun yeniden markalanmış bir versiyonu olarak sunuluyor. POCO X7 Pro ise büyük ölçüde Redmi Turbo 4 modelinden ilham alacak.

Şık ve Modern Tasarım: POCO X7 serisi, genç ve dinamik kullanıcıları hedefleyen modern bir tasarıma sahip. Farklı renk seçenekleriyle ve zarif hatlarıyla dikkat çekiyor. Büyük ve Canlı Ekran: Serideki tüm modellerin büyük, yüksek çözünürlüklü ve yüksek yenileme hızına sahip AMOLED ekranlara sahip olması bekleniyor. Bu da daha akıcı bir kullanım deneyimi ve daha canlı görseller sunacak.

POCO X7 serisi, amiral gemisi seviyesine yakın performans sunan güçlü işlemcilerle donatılacak. Bu sayede oyun oynamak, video düzenlemek gibi işlemler daha keyifli hale gelecek.

POCO X7 özellikleri neler olacak?

İşlemci: MediaTek Dimensity 7300 Ultra

RAM: 8 GB veya 12 GB

Depolama: 256 GB veya 512 GB

Ekran: 6,67 inç AMOLED, 1.5K dosyalar, 120 Hz yenileme hızı

Ana Kamera: 50 MP, OIS destekli

Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

Makro Kamera: 2 MP

Ön Kamera: 20 MP

Batarya: 5.110 mAh, 45W hızlı şarj desteği

Diğer Özellikler:

IP68 su ve toz ölçümü

TÜV Rheinland göz koruma sertifikası

Gorilla Glass Victus 2 ekran koruması

POCO X7 Pro Özellikleri neler olacak?

İşlemci: MediaTek Dimensity 8400 Ultra

RAM: 8 GB veya 12 GB

Depolama: 256 GB veya 512 GB

Ekran: 6,67 inç AMOLED, 1.5K dosyalar, 120 Hz yenileme hızı, 3200 nit maksimum parça, 2560 Hz dokunmatik parmak hızı

Ana Kamera: 50 MP, OIS destekli

Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

Makro Kamera: 2 MP

Ön Kamera: 20 MP

Batarya: 6.000 mAh, 90W hızlı şarj desteği

Diğer Özellikler:

IP68 su ve toz ölçümü

Gorilla Glass 7i ekran koruması

Xiaomi HyperOS 2 Arayüzü

POCO X7 serisi ne zaman satışa sunulacak?

POCO X7 ve POCO X7 Pro modeli Ocak 2025'te Hindistan'da satışa sunulacak.

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