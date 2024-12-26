Şık ve Modern Tasarım: POCO X7 serisi, genç ve dinamik kullanıcıları hedefleyen modern bir tasarıma sahip. Farklı renk seçenekleriyle ve zarif hatlarıyla dikkat çekiyor. Büyük ve Canlı Ekran: Serideki tüm modellerin büyük, yüksek çözünürlüklü ve yüksek yenileme hızına sahip AMOLED ekranlara sahip olması bekleniyor. Bu da daha akıcı bir kullanım deneyimi ve daha canlı görseller sunacak.